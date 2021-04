United croit au Premier ministre et à l’Arsenal en Europe

18/04/2021 à 08h00 CEST

Manchester United est désormais séparé par 11 points de la direction du Premier ministre. Pendant des semaines, l’Angleterre a presque pris pour acquis que City regagnerait le trône anglais. Cependant, à Manchester, tout le monde ne le voit pas de la même manière.

«Nous n’abandonnerons jamais. Jamais. Ce n’est pas dans l’ADN de United et ça ne nous passe pas par la tête ”, a déclaré Solskjaer en avant-première du week-end, annonçant qu’ils croient toujours en la capacité de piéger leurs voisins.

Les Red Devils accueillent Burnley ce dimanche avec le retour de Maguire, Shaw et McTominay, qui ont purgé un penalty contre Grenade en Ligue Europa. Rashford, quant à lui, attend un test de dernière minute pour voir s’il arrive. En avant, ils auront un Burnley qui marque la frontière de la permanence. Sean Dyche a ses principaux doutes dans Pope et McNeill, mais dans leur duel de l’année dernière une référence: ils ont gagné à Old Trafford.

Pour sa part, Arsenal de Mikel Arteta accueille Fulham aujourd’hui à l’Emirates Stadium en pleine connaissance de sa dernière chance de sauter dans le train en marche de la Premier League européenne. Ils arrivent avec de l’air dans la poitrine après avoir battu le Slavia à Prague et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa, où Villarreal les attend.

Par conséquent, les «Gunners» voudront profiter de l’air dans la poitrine pour prendre de l’élan et s’assurer une place dans les compétitions continentales la saison prochaine. Au contraire, gagner la Ligue Europa sera une obligation pour éviter de passer un blanc 21/22.

Fulham, quant à lui, arrive avec des afugias pour se connaître dans des lieux de relégation, à sept points d’un hypothétique salut et à seulement six jours pour récupérer. SCott Parker mettra le meilleur qu’il a aux Emirats à la recherche d’une victoire qui leur donnera une certaine tranquillité d’esprit.

ALIGNEMENTS PROBABLES

UNITED-BURNLEYMan. United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.

Burnley: Le pape; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Gudmunsson, Brownhill, Westwood, McNeill; Bois, Vydra.

Heure: dix-sept heures.

ARSENAL-FULHAMArsenal: Enregistrer; Bellerín, Holding, Marí, Xhaka; Partey, Ceballos; Willian, Smith Rowe, Martinelli; Lacazette.

Fulham: Aréole; Aina, Andersen, Adarabioyo; Tete, Lemina, Reed, Robinson; Decordova-Reid, Lookman; Mitrovic.

Heure: 14h30.