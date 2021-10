United de Solskjaer s’effondre à Old Trafford

25/10/2021 à 9h56 CEST

Le Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer a fait naufrage (0-5) contre le Liverpool de Jürgen Klopp lors de la neuvième journée de Premier League dans l’un des buts les plus historiques jamais vus à Old Trafford. C’est la pire défaite concédée contre Liverpool et un résultat qui ne s’est pas produit depuis février 1955, quand ils s’inclinaient également 0-5 contre Manchester City.

Les diables rouges, qui ont montré quelques lacunes défensives ces derniers mois, ils ont vécu un après-midi tragique marqué par la capacité de réaction nulle de l’équipe. Ceux de Jürgen Klopp se sont reposés avec un 0-4 et Mohamed Salah a remis le lacet juste de retour des vestiaires avec le cinquième but et le troisième dans son compte privé. L’expulsion de Pogba et l’annulation du but de Cristiano Ronaldo ont été la sentence d’une équipe à la dérive.

5 – Manchester United a subi sa plus lourde défaite à domicile contre Liverpool, alors que c’est la première fois qu’il perd à zéro avec plus de 5 buts à domicile depuis février 1955 (5-0 contre Man City). Érosion. pic.twitter.com/ZeGo6Lm69M – OptaJoe (@OptaJoe) 24 octobre 2021

Le Jürgen Klopp n’a pas eu pitié de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer et a célébré un résultat historique à Old Trafford. L’une des plus grandes rivalités historiques du football britannique s’est terminée par un résultat dont on se souviendra particulièrement pour les années à venir et qui confirmer le favoritisme de Liverpool pour le titre après une saison grise et loin de la lutte pour les grands trophées de la saison.

L’entraîneur norvégien, sur la corde raide

L’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, Il est l’un des grands noms de la victoire historique. Sous la suspicion après les derniers résultats et le moment que traverse l’équipe, le Norvégien aurait pu disputer son dernier match sur le banc. En Premier League, il n’a ajouté qu’un point sur les 12 derniers possibles, en plus d’être éliminé en Coupe Carabao.

L’équipe de Manchester possède l’une des meilleures équipes et aussi l’une des plus talentueuses de la Premier League et du football européen.. En début de saison, les Diables rouges débutaient comme l’un des grands candidats tant au championnat britannique qu’à la Ligue des champions avec les arrivées de Sancho, Varane et Cristiano Ronaldo, mais le niveau de jeu a été insuffisant et les résultats n’accompagnent pas.