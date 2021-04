United envisage de renouveler Mata

05/04/2021 à 21:02 CEST

Juan tuer a atterri à Old Trafford en janvier 2014 ayant été relégué à un rôle de soutien dans le Chelsea depuis l’arrivée de Mourinho au banc. Son intention était d’être convoqué à la Coupe du monde au Brésil, alors il a décidé de changer de décor sur le marché d’hiver cette saison-là.

Il a quitté Londres pour Manchester. United a anticipé d’autres clubs intéressés et a payé 45 millions par le milieu de terrain espagnol, qui a signé comme une véritable star. En fait, les deux Moyes, Quoi Giggs, Van gaal et puis encore Mou ils comptaient assidûment sur Buisson pour ses titres et en espagnol avait une grande importance lors de ses premières saisons à Manchester.

A Valence et Chelsea, il avait déjà prouvé qu’il était un atout certain dans n’importe quelle position offensive, avec une expérience en Premier et une qualité indéniable. Cependant, au fil des saisons, Buisson a perdu de l’importance et dans son septième campagne terminé à Old Trafford a participé à seulement sept matchs de Premier League.

Rénovation surprise

Malgré la réduction évidente des minutes, Mata pourrait continuer une année de plus chez United. Tout semblait prêt pour son départ au prochain marché d’été, lorsque le contrat se terminera. À ses 32 ans, et après près de 300 matchs à Old Trafford, l’Asturien était prêt à faire ses valises à la recherche d’une nouvelle destination. Cependant, au cours des dernières heures, il a été question d’un éventuel changement de plans de la part de la direction de United.

Comme ils le soulignent d’Angleterre, les managers de l’équipe anglaise seraient prêts à lui offrir le renouvellement en récompense de sa belle carrière au club tout au long de ces sept saisons et demie. De plus, cette décision aurait l’approbation de Solskjaer, qui voit Mata comme une excellente pièce pour la rotation.