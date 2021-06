United fait pression pour Sancho, mais Chelsea rôde

10/06/2021 à 19:34 CEST

le Manchester Unid a décidé qu’il fallait se renforcer sur ce marché des transferts, et il y a depuis longtemps un objectif entre les sourcils : Jadon sancho.

Selon le Bild allemand, les “diables rouges” Ils auraient déjà manifesté leur intérêt pour Sancho de manière formelle au Borussia Dortmund et ils feraient a déposé sa première offre, d’environ 70 millions d’euros.

Malgré cela, à Dortmund, qui n’a pas l’intention de laisser partir le footballeur anglais, ils le jugent trop bas et l’ont rejeté, puisque selon les informations, ils ne commenceraient pas à parler pour un chiffre inférieur à 90 millions d’euros.

Comme cela a déjà été spéculé, Sancho est une signature stratégique que United a essayé d’obtenir des fenêtres, car son image dans l’équipe anglaise peut être une grande incitation commerciale pour Old Trafford, et à 21 ans, il a encore un long chemin à parcourir. Ole Gunnar Solskjaer recherche ce type de profil pour son équipe et c’est l’une des principales demandes.

En Allemagne, en revanche, ils sont toujours considérés comme ayant le dessus puisque Sancho a un contrat jusqu’en 2023. Les nouvelles d’Allemagne et d’Angleterre suggèrent que Sancho et United auraient conclu un accord salarial d’environ 15 millions euros, ce qui ferait de lui l’un des footballeurs anglais les mieux payés, et à Manchester il rencontrerait son grand ami et coéquipier, Marcus Rashford.

Chelsea est vu avec des options

Pour tout cela, United a émergé un concurrent puissant, tel que Chelsea qui arrive sur ce marché plus fort que jamais après avoir remporté la Ligue des champions, avec des ressources financières et avec un discours convaincant.

Tuchel Il cherche des renforts à l’avant et en plus d’un attaquant de classe mondiale, il a jeté son dévolu sur Jadon Sancho. Conscient des possibilités actuelles du club, la même information de Bild dit que les ‘blues’ repartent avec des possibilités, et que Tuchel pourrait utiliser son expérience au Borussia pour finir de convaincre le footballeur anglais.

Pour le moment, United semble le mieux placé mais, comme cela s’est déjà produit tout au long de cette campagne en Europe, Chelsea ne doit être exclu dans aucun des dossiers qui lui sont fixés.