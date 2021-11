United limoge Solskjaer

21/11/2021

Le à 13:37 CET

Ole Gunnar Solskjaer il a joué son dernier match en tant que manager de Manchester United samedi. La dure défaite 4-1 dans le domaine de Watford a rempli la patience de l’exécutif du club, qui après une réunion d’urgence a décidé que lLa meilleure option est de se passer de leurs services.

Cela a été officialisé par le club du « Diable rouge » lui-même ce dimanche matin et ne participera plus au match mémorable de la Ligue des champions que l’équipe dispute ce mardi contre Villarreal. Il est estimé que son règlement est d’environ 9 millions d’euros. Pour le moment, les anciens joueurs Michael Carrick et Darren FletcherLes membres du personnel de Solskjaer prennent le relais temporairement. Carrick sera l’entraîneur-chef et Fletcher sera son assistant. « Le club travaille pour nommer un entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison », ajoute le club.

Pendant ce temps, United se concentrera sur la recherche d’un remplaçant. Depuis l’Angleterre, ils soulignent que le favori du conseil d’administration serait l’ex-Madridista Zinedine Zidane. Cependant, ils sont conscients que le Français ne semble pas le plus séduit par le poste. Ils précisent également qu’en cas de non-recherche d’option permanente, le club n’exclurait pas d’engager un intérimaire jusqu’à la fin de la saison, avec Laurent Blanc, parmi les candidats.