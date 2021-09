“United ne laisserait jamais Cristiano aller à City”

in

09/09/2021 à 18:14 CEST

Les dernières heures folles du marché des transferts ont apporté une bombe qui n’a finalement pas eu lieu. Cristiano Ronaldo Il avait décidé de quitter la Juventus et négociait avec différentes équipes, dont Manchester City de Pep Guardiola.

Cette négociation a suscité beaucoup d’enthousiasme et même sa signature pour l’équipe ‘ciel bleu’, le principal rival de Mancherter United, a été considérée comme acquise, une équipe dans laquelle Cristiano a forgé sa légende. Enfin, le Portugais a signé pour les «diables rouges» dans une nouvelle tournure inattendue des événements, et a clôturé sa belle histoire avec le club d’Old Trafford.

L’un de ses anciens coéquipiers à United, Wayne Rooney, en a parlé lors d’une conférence de presse. L’actuel manager du Championship Derby County “ne pouvait pas croire” à la nouvelle qui a émergé, et était sûr qu’une entité comme United n’aurait pas laissé l’une de ses plus grandes légendes aller au rival de la ville.

“Je ne pouvais pas croire que Cristiano ira à City, j’ai senti que sa relation avec Sir Alex Fergurson et les fans de United était très importante. Si les négociations étaient allées plus loin, United ne laisserait pas cela se produire et il a été“, a déclaré Wayne Rooney.

Par ailleurs, le coach a applaudi le retour de CR7 en Angleterre : «Il revient dans la meilleure ligue du monde, c’est un nouveau challenge. A son âge, c’est quelque chose d’extraordinaire de revenir au Premier ministre et de savoir qu’on joue contre les meilleurs du monde.”