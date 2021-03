Un jour après le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda Urbain, José Luis Ábalos, présente à United We peut ce qu’il espérait être sa dernière proposition pour parvenir à un accord sur la loi sur le logement, la réglementation du prix de location non seulement reste féroce dans la coalition, mais est directement devenue un élément dont elle dépendra le simple Survie exécutive ou du moins son capacité à adopter des lois au Congrès.

Le deuxième vice-président, Pablo Iglesias, a averti l’aile socialiste de l’exécutif que « ne pas se conformer à un accord gouvernemental qui a été signé avant que les citoyens ne respectent les citoyens « , ce à quoi United We « ne consentira pas ». Peu de temps après, le ministre de l’Égalité, Irene Montero, a ajouté que la loi sur le logement devrait limiter le prix des loyers à moins les socialistes décident de « changer de partenaire » du gouvernement et s’allie avec le PP.

De cette manière, les désaccords autour de la loi sur le logement – qu’Iglesias veut laisser « clos » avant de quitter le gouvernement pour devenir candidat aux élections à Madrid – menacent déjà un rupture au sein du gouvernement et des majorités parlementaires, juste un jour après qu’Ábalos ait insisté pour donner incitations fiscales aux propriétaires pour réduire volontairement loue plutôt que d’accéder à des outils plus coercitifs.

D’une part, Unidos Podemos insiste pour qu’il fournisse des installations aux propriétaires afin qu’ils décident volontairement de faire des rabais à leurs locataires. ne signifie pas limiter les prix de location, donc l’accord de coalition est violé. D’un autre côté, Ábalos insiste sur récompenser et ne pas punir ceux qui ne le font pas et les premier et troisième vice-présidents, Carmen Calvo Oui Nadia CalviñoIls ont démontré sans faille aux côtés du ministre socialiste, face aux avertissements d’Iglesias et Montero que même la coalition est en danger.

Au milieu des déclarations, des sources du ministère des Transports assurent qu’elles continueront de travailler avec United We Can et signalent un nouvelle réunion la semaine prochaine, après celui de ce mercredi réglé avec un nouvel échec pour parvenir à un accord. Ils ne précisent cependant pas si dans le « espaces à converger » qu’Ábalos assure qu’ils existent toujours, acceptera finalement d’offrir autre chose que des avantages fiscaux pour les propriétaires, dans un système volontaire.

« Ce qui est signé est accompli », Iglesias l’a mis en garde ce jeudi au siège de sa vice-présidence, devant les syndicats et les hommes d’affaires lors de la signature de l’accord sur le plan de choc des dépendances. « Un gouvernement n’est pas de gauche lorsqu’il ne respecte pas les engagements de la gauche signé avant les citoyens « .

« La liberté dans une société démocratique ce n’est pas la liberté d’imposer des loyers abusifs, Il n’y a pas de liberté si une famille n’a pas accès à un logement décent et le dire, c’est resserrer les rangs avec un principe constitutionnel », a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Egalité a prévenu Ábalos qu’une proposition comme celle qu’il leur a présentée ce mercredi ne se concrétisera pas à moins que le PSOE ne veuille « changer de partenaire » pour l’approuver avec les voix du PP. Mais pas avec le vôtre ou celui de ERC, Más País ou EH Bildu, Ils exigent également des plafonds de prix.

En outre la pression d’United On peut aussi se déplacer dans la rue. Le syndicat des locataires a appelé à des concentrations devant la délégation gouvernementale de 15 villes pour samedi prochain et Podemos de la Communauté de Madrid – le parti régional pour lequel Iglesias se présentera comme candidat aux élections du 4 mai – a lancé un appel à adhérer à ces manifestations. .

« Nous soutenons leurs revendications et nous encourageons le militantisme à participer dans la manifestation qui aura lieu à Madrid « , a lancé la fête.

Nouvelle réunion

Dans la partie socialiste de l’exécutif, l’aggravation des relations avec United We Can en raison de la loi sur le logement a été vécue ce jeudi avec un double aspect, l’intention de continuer à négocier mais aussi l’avertissement que le PSOE est le partenaire majoritaire de la coalition.

D’une part, Ábalos a précisé qu’il y avait encore de la place pour la négociation, lors d’une réunion la semaine prochaine. Mais il a également insisté sur sa proposition d’accorder un crédit d’impôt aux propriétaires, soutenu par Calvo y Calviño, le ministre des Affaires économiques à qui écoute permanente des fonds d’investissement et de grandes fourchettes pour décaféiner la norme. Ils ont veillé à ce que la dernière proposition soit conforme à l’accord de coalition et ils ont rappelé que United We Can est le partenaire minoritaire du gouvernement.

Le ministre des Transports a assuré que il y a encore des « espaces à converger » avec United We Can et n’a pas donné la négociation « liquidée ». Cependant, il a défendu sa proposition mercredi, que les violets ont rejetée d’emblée et a assuré que le gouvernement avait la « volonté de respecter » le pacte. Par instruments pour « influencer les prix de location », de ne pas provoquer une baisse effective des prix, comme l’exigent ceux d’Iglesias.

Comme il l’a dit, son objectif est « d’abaisser les prix sans décourager l’offre, ce qui est très important » grâce à un instrument, le crédit d’impôt, qui à son avis signifie « distribuez les bénéfices, ne vous soumettez à personne ». Au contraire, nous pouvons croire que donner aux propriétaires des réductions d’impôt sur le revenu des particuliers beaucoup plus élevées que la réduction de prix qu’ils seront obligés de faire en échange consiste à utiliser les ressources publiques pour que les contribuables assument les remboursements du précis du loyer.

Moins condescendant à United Nous avons pu être Calvo et Calviño. Le premier vice-président a estimé que le respect de l’accord de coalition commence par « s’asseoir pour travailler sur les contenus « . » C’est déjà les épanouir « .

Une fois de plus, il a rappelé à United We Can que le PSOE est le partenaire majoritaire de la coalition et qu’en tant que tel, les socialistes ont «l’énorme responsabilité de savoir comment bien interpréter ce qui se passe dans la société espagnole, pour prendre des décisions réfléchies et responsables ».

Calviño, pour sa part, a veillé à ce qu’ilà la proposition d’Ábalos, c’est « très raisonnable se conformer à l’accord gouvernemental »et a qualifié d ‘« absurde »qu’elle soit identifiée comme la représentante des« fonds vautours »au sein de l’exécutif.