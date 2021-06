in

14/06/2021 à 10h19 CEST

Manchester United, comme l’a appris le journal SPORT ; a offert un an de contrat de plus à l’espagnol Juan tue. Une relation qui se termine initialement le 30 juin ; en un peu plus de deux semaines.

L’Asturien évalue la proposition du club anglais étant donné qu’économiquement cela suppose une réduction par rapport à son record actuel convenu lors de son précédent renouvellement.

Une réduction qui s’explique aussi par le manque de minutes que le joueur asturien de 33 ans compte à peine sur l’actuel entraîneur et ancien joueur de United, Ole Gunnar Solskjaer. Le meilleur exemple que nous ayons lors de la dernière finale de la Ligue Europa où il est entré dans les derniers instants en prolongation, mais en pensant aux tirs au but où il a fini par perdre contre Villarreal.

Cet été marque le troisième anniversaire du dernier contrat qu’il a signé Juan tuer avec le club anglais en juin 2019. Derrière cette proposition de renouvellement, selon des sources proches de la négociation, se cache la claire intention du club anglais de pouvoir compter sur le footballeur encore au sein de son organigramme sportif. Il s’intègre parfaitement en tant que futur responsable de la direction sportive. Comprendre que Juan tuer il connaît parfaitement la philosophie du club, la dynamique de travail et les particularités de Manchester United.

Si un accord est finalement trouvé, il y aura neuf saisons qu’il remplira Juan tuer à l’été 2022 avec Manchester United. Club avec lequel il a signé son premier contrat en 2014, où il est ensuite arrivé du Chelsea de Londres et après un passage réussi à Valence.

Le joueur évalue sérieusement la proposition compte tenu du futur projet que cela implique pour lui qui est encore footballeur, même si cela implique maintenant une réduction de son record de footballeur. L’international asturien est devenu à un moment donné de sa carrière sous la perspective du Fútbol Club Barcelona, ​​une relation qui ne s’est jamais concrétisée.