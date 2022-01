United On peut commencer la campagne ce samedi avec un acte de Belarra après la polémique avec les macro-fermes

01/11/2022 à 09:33 CET

Ana Cabanillas

Unis nous pouvons devient la pré-campagne de Castille et Leon et ouvre la course électorale ce samedi lors d’une cérémonie avec le leader de Podemos et ministre des Droits sociaux, Ione Belarra. L’espace violet, vous venez sceller la première coalition Dans cette région, il met en branle la machine pour faire face à la première nomination du nouveau cycle électoral qui culminera avec les élections législatives de 2023. Un début de campagne qui a été marqué par le débat sur les modèles d’élevage et son impact sur l’Espagne vidée, après la polémique née des déclarations du chef de la Consommation, Alberto Garzón.

Après la lutte ouverte entre le PSOE et United We Can au sein du gouvernement, les violets sortiront la poitrine du débat ouvert face aux élections, lors d’un rassemblement qui se tiendra à Valladolid et sera le premier acte de la nouvelle coalition dans la région, formée par Podemos, IU et Alliance verte avant les élections du 13 février convoquées par le président régional Alfonso Fernández Mañueco.

Avec le leader violet sera également le candidat de l’espace en Castilla y León, Pablo Fernandez, également co-porte-parole de l’exécutif du parti, en plus du secrétaire d’État à l’Agenda 2030 et du secrétaire général du PCE, Enrique Santiago, le chef d’Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, et différents chefs territoriaux.

Dans Unidos Podemos, ils croient que les ministres sont « répartis » pour les différents actes qui aura lieu dans le neuf provinces du territoire pendant la pré-campagne et la campagne électorale. Ils considèrent qu’il est important de renforcer l’exécutif de la coalition pour pallier l’hémorragie des votes subie dans la région, où lors des dernières élections régionales, Podemos est passé de 10 à deux députés et la Gauche unie a perdu le seul représentant dont elle disposait.

Une des Les principaux doutes seront le rôle joué par la prochaine candidate spatiale, la vice-présidente Yolanda Díaz, sur ce territoire. « Nous allons inviter Yolanda Díaz et j’espère qu’elle pourra être présente à un événement de campagne ou à un rassemblement & rdquor;, le candidat violet aux élections, Pablo Fernández, a glissé ce lundi lors d’une conférence de presse.

Cependant, le les prévisions électorales ne sont pas les plus favorables et une implication excessive dans la campagne pourrait se solder par une défaite avant même de commencer à construire officiellement sa candidature. Il y a ceux qui soulignent que le leader galicien participera à un acte ponctuel toujours une fois que la campagne a officiellement commencé. Les négociations de son équipe autour de la validation de la réforme du travail et de la nouvelle montée en puissance du SMI sont les enjeux qui occupent désormais le ministre du Travail.

Lutte au gouvernement

le Le ministre de la consommation ne sera pas non plus ce samedi dans le premier acte de pré-campagne de la pourpre en Castilla y León. Le leader de l’IU tentera ces jours-ci de marquer des positions et, à travers des interviews et des apparitions dans les médias, cherchera à défendre ses positions après l’intense débat suscité au sein du gouvernement pour ses critiques dirigées contre les macro-fermes contre l’élevage traditionnel.

La controverse a d’abord été déclenchée par certains dirigeants du PP, qui ont accusé Garzón de discréditer le bétail espagnol à l’étranger. Cette offensive a été rejointe par d’éminents dirigeants du PSOE, tels que les présidents régionaux Javier Lambán ou Emiliano Garcia Page, qui a demandé au chef de l’UI une rectification ou une résiliation.

Pourtant, ce lundi les tensions se sont accrues après les déclarations du Premier ministre lui-même, Pedro Sanchez, que ce lundi il a dit « Regret beaucoup & rdquor; Les déclarations de Garzon pour ne pas correspondre à la ligne de travail de l’exécutif. Une position qui a généré un intense croisement de reproches entre socialistes et violets.

Dans le dernier, ils ont des attaques renforcées par Unis nous pouvons, qu’en raison du manque de soutien reçu, le PSOE et le Premier ministre ont affecté la manque de « fidélité & rdquor; et a souligné le « inquiétant & rdquor ; de quoi les socialistes « défendent le mensonge & rdquor;, en supposant la thèse et les « canulars & rdquor; à droite.

Lorsque l’extrême droite politique et médiatique a attaqué Ábalos avec des canulars sur « l’affaire » Delcy ou sa vie privée, nous l’avons défendu. Quand ils ont attaqué Marlaska avec des canulars sur le limogeage de Pérez de los Cobos, nous l’avons défendu. Quand ils attaquent Garzón avec un canular sur ses déclarations … – Pablo Echenique (@PabloEchenique) 10 janvier 2022

Le porte-parole de United We Can in Congress, Pablo Echenique, a profité de l’occasion pour soulever certaines des controverses les plus épineuses de plusieurs ministres du PSOE, comme l’affaire Delcy de l’ancien ministre des Transports José Luis balos ou le limogeage de Pérez de los Cobos par le chef de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

Une position conforme à celle exprimée quelques heures auparavant par l’ancien vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, que dans son intervention en tant que commentateur dans RAC1 pour critiquer le « extrêmement sérieux & rdquor; que le Premier ministre s’est mis de profil et où il a profité de l’occasion pour rappeler la polémique de plagiat dans la thèse de Sánchez, assurant que, Contrairement aux socialistes, les violets ont serré les rangs autour de ce type d’informations.

Exploser la controverse

Loin de se résigner, dans United We Can ils veulent renverser cette dernière polémique et profiter du débat ouvert. Ils considèrent que les socialistes ont tort d’encourager les accusations de PP, Cs et Vox, qui accusent Garzón de discréditer le bétail espagnol, et estiment que la position majoritaire dans les zones rurales est l’opposition aux élevages intensifs.

« Nous pensons que cela nous favorisera& rdquor;, a assuré Fernández, candidat de Castilla y León et également co-porte-parole de Podemos, ce lundi lors d’une conférence de presse. « En Castilla y León, il est évident, incontestable, le rejet unanime des macro fermes, les maires du PP et du PSOE ont manifesté contre cela et il y a un énorme mouvement social contre le modèle des macro fermes & rdquor;, a défendu le leader .

Fernández a fait le drapeau de « notre défense extrême de l’élevage durable & rdquor ;. En ce sens, il a annoncé que « nous aurons un soutien important & rdquor; pour « soutenir l’élevage familial, qui est ce qui anime la population et crée de l’emploi & rdquor ;.