United On peut se fier aux sondages avec un accord dans la gauche andalouse avant le 28F

11/12/2021 à 11:31 CET

Ana Cabanillas

Unis nous pouvons pour Andalousie démarre la machinerie pour tenter de réduire le nombre de bulletins de vote à gauche du PSOE pour les élections au Conseil d’administration. Ces derniers jours, la coalition a déjà entamé des contacts avec le reste des forces, Adelante Andalucía Oui Les andalous se lèvent, acronyme où More Country est intégré Andalousie, le parti d’Iñigo Errejón, pour les exhorter à explorer d’éventuels accords. Un processus qu’ils tentent de mener avec discrétion, sans échéances ni lignes rouges, mais dans lequel ils envisagent déjà un horizon symbolique de dénouement : la 28 février, fête de l’Andalousie, et le coup d’envoi de la pré-campagne de certaines élections qui se tiendront entre juin et octobre.

Les violets ont lancé la semaine dernière un manifeste appelant tous les acteurs politiques à unir leurs forces pour éviter que la fragmentation ne finisse par lui donner des voix à droite. Cette annonce, avancée par EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe d’édition que ce média, a été suivie par l’appel au reste des parties, avec lesquelles la relation n’est pas vraiment facile.

La scission d’Errejón avec Podemos au niveau de l’État, qui s’est ensuite reproduite dans les territoires, et la rupture récente avec Teresa Rodríguez, qui a été reléguée au groupe mixte du Parlement andalou après son expulsion du groupe parlementaire des morados, rend les retrouvailles difficiles.

Dans le cas du leader anticapitaliste, les positions semblent encore plus éloignées, étant donné les affrontements continus qui ont encore lieu entre le leader d’Adelante Andalucía et Unidas Podemos. « Pour qu’il y ait un accord, la première chose est que arrêter les agressions& rdquor;, est venu dire le parlementaire dans une interview au susdit média.

A Unidos Podemos, ils sont conscients des difficultés de parvenir à des accords dans ce scénario, mais faire confiance aux prochains sondages électoraux un coup de pouce en ce sens. Les derniers sondages publiés donnent à Adelante Andalucía un mauvais résultat, dans une fourchette comprise entre zéro et trois députés, selon l’étude, et ils n’envisagent même pas le parti dirigé par Esperanza Gómez, qui a été présenté la semaine dernière par la coalition « Andalous Levantaos », avec l’Initiative populaire andalouse et l’Andalousie elle-même – héritière du parti andalou éteint.

La la position du violet devrait commencer plus confortable, bien que très loin des résultats obtenus en 2018, avant la rupture de l’espace. Si alors la coalition obtenait 17 députés, maintenant United Nous pouvons en obtenir 5, selon l’enquête Sociometrica publiée par El Español ; entre 10 et 12, selon le rapport NC pour La Razón; soit entre 12 et 14 députés, selon la dernière étude de la Fondation des études andalouses (CENTRA).

C’est pourquoi dans les rangs violets ils considèrent que le le reste des forces sera contraint au pacte, devant la menace d’obtenir une représentation minimale voire d’être en dehors de l’arc parlementaire. « Des sondages dans les semaines à venir aideront le syndicat& rdquor;, préviennent certaines voix.

Ils considèrent également que cela sera soutenu par «le processus politique au niveau de l’État & rdquor; lideré par Yolanda Díaz, dans son projet de configurer un vaste projet de gauche dans lequel cohabitent différentes formations. L’acte que le deuxième vice-président du gouvernement a effectué à Valence est un endroit à regarder à Unidos Podemos por Andalucía, où ils pensent qu’il n’est pas compréhensible que le chef de Más Madrid, Monique Garcia, star en actes avec Díaz tandis que la fédération andalouse du parti Errejón y reste en marge d’une alliance.

En ce sens, ils préviennent également que les élections en Andalousie représentent traditionnellement le début du cycle électoral, qui marquera aussi les prochains appels, donc refuser un pacte maintenant, alors que la fragmentation menace toute possibilité d’alternative au gouvernement PP, rendrait également difficile l’union des forces au niveau des États sur le large front du vice-président du Gouvernement.

Bien que le processus d’exploration d’accords ne fasse que commencer en Andalousie, United Nous pouvons essayer de ne pas fixer le temps de ces pourparlers ou d’éventuels accords. En ce sens, ils accordent une large marge et estiment que le l’affaire doit être réglée dans les deux mois et demi à venir, au plus tard, avec la date à l’horizon du 28 février, fête de l’Andalousie, date particulièrement symbolique qui sera le signal de départ de la campagne électorale, et au cours de laquelle les options politiques peuvent être mises en scène qui participera enfin aux élections.