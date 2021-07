United opte pour Saúl Ñíguez avec 52 millions

25/07/2021 à 21h10 CEST

Adrià Corominas

Ce n’est pas un secret L’envie de dépaysement de Saúl Ñíguez. Le joueur a une affiche et l’Atlético, après la signature de De Paul et avec la pression financière actuelle, accueillerait également un transfert pour gagner de l’argent et alléger la masse salariale. Dans ce contexte, et avec de nombreux clubs derrière, son départ semble inévitable.

Et maintenant, la destination qui monte en puissance est la Premier League anglaise, où un club a pris la tête. C’est à propos de Manchester United que, selon le ‘Daily Mail’, déjà a mis une offre sur la table de 45 millions de livres, soit environ 52 millions et demi d’euros.

Le joueur de 26 ans avec un contrat jusqu’en 2026 a déjà été sur le radar de United dans d’autres fenêtres du marché des transferts, mais sa clause, de 150 millions d’euros, était un obstacle évident pour entreprendre une telle opération.

Cependant, dans le contexte d’une pandémie et de la nécessité pour l’Atlético d’essayer de faire des affaires et la volonté du footballeur de quitter le Metropolitano est connue, à Old Trafford, ils explorent un mouvement pour reprendre le milieu de terrain.

Les ‘diables rouges’ sont persuadés qu’ils pourraient s’entendre avec l’entité matelas pour un chiffre proche de 52 ‘kilos’, montant qu’ils auraient déjà mis sur la table des dirigeants sportifs.

Le relais de Pogba

Et est-ce que Solskjaer, avec le PSG rôdant dans les bureaux d’Old Trafford pour soumissionner Paul PogbaIl veut avoir un milieu de terrain de haut niveau ficelé qui puisse fournir des garanties sur le départ éventuel du Français, ce qui va tout conditionner.

Si son transfert n’est pas consommé, United pourrait réactiver l’option d’Eduardo Camavinga, originaire de Rennes, même s’il est plus enclin à attendre la fin du contrat du joueur de 18 ans avant de l’attaquer l’été prochain.