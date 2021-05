United sécurise la Ligue des champions

09/05/2021 à 17:29 CEST

le Manchester United il lui a fallu quatre minutes pour se sortir des ennuis. Une pénalité de Bruno Fernandes et un fouet de Greenwood ils ont neutralisé le premier but de Traoré à Villa Park. Cavani il a condamné dans la dernière ligne droite à quitter les Red Devils avec la place dans le top-4 pratiquement assurée.

AVI

MUN

Aston Villa

Emi Martínez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Douglas Luiz (Ramsey, M. 65), McGinn; El Ghazi (Davis, M.77), Barkley (Wesley, M.77), Traoré; Watkins.

Manchester United

Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire (Bailly, M. 78), Shaw; McTominay, Fred; Greenwood (Cavani, M.65), Bruno Fernandes (Matic, M.90), Pogba; Rashford.

Buts

1-0 M.24 Traoré; 1-1 M.52 Bruno Fernades; 1-2 M.56 Greenwood; 1-3 M.87 Cavani.

Arbitre

Chris Kavanagh. TA: Watkins (M.45, M.88), McGinn (M.79) / Maguire (M.68). TR: Watkins (M.88).

Stade

Villa Park. Pas de spectateurs.

le Aston Villa Rien n’était en jeu, mais il s’est arrêté en menaçant de condamner la Premier League. Ceux de Dean Smith étaient en avance sur la première grande opportunité dont ils disposaient. En fait, personne n’a vu le vrai danger dans la pièce jusqu’à ce qu’il l’invente. Bertrand Traoré. L’Africain s’est échappé de Lindelof dans la région, et quand il semblait trop talonné, il a pris un chupinazo qui a nettoyé l’équipe d’Henderson. L’un des objectifs de la semaine pour la beauté, et cela aurait pu être significatif: La victoire d’Aston Villa aurait donné mathématiquement le titre à Manchester City. Mais United n’était pas pour le travail.

Les hommes de Solskjaer avaient été supérieurs en première mi-temps, avec Shaw et Pogba très actif dans la voie de gauche. Dans toutes leurs tentatives, ils sont entrés en collision avec Emi Martínez, jusqu’à la seconde mi-temps. En l’espace de quatre minutes, United a inversé le score. Les appariés l’ont mis Bruno Fernandes grâce à un penalty forcé par Pogba, et le retour a été terminé le talent greenwood. L’Anglais de 19 ans a une nouvelle fois montré qu’il était très avancé à son âge: il a pivoté avec Mings sur le dos, a ouvert un espace pour armer sa jambe et a battu le but local du pied gauche.

Avec le score en leur faveur, les hommes de Solskjaer ont réussi l’avantage sans souffrir. En chemin, ils ont payé un lourd tribut: le Blessure de Maguire, avec des problèmes de cheville, mais le jeu n’était pas en danger, et moins après l’entrée Cavani. L’Uruguayen a terminé avec une superbe tête dans la dernière ligne droite. Son 14e but de la saison pour certifier que United veut la Ligue des champions la saison prochaine.