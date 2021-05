United Spirits: maintenez “ ajouter ” avec un TP révisé de 650 Rs

Les principaux risques à la baisse sont les baisses de prix significatives dues aux hausses d’impôts, la faiblesse persistante des échanges en raison des restrictions d’exploitation et une éventuelle interdiction des spiritueux dans les États.

Reprise décente au T4 malgré les contraintes: Chiffre d’affaires / EBITDA / PAT ont augmenté de 12% / 52% / 125%, respectivement; Le TCAC des revenus sur deux ans a diminué de 0,6%. Les ventes sous-jacentes (hors vente de Scotch en vrac en base) ont augmenté de 16%. La croissance des volumes de 8% (le TCAC à 2 ans toujours en baisse de 3%) était attribuable à la résilience dans le hors-commerce, les on-trade continuant de connaître une faiblesse.

Cependant, la contraction de l’activité d’Andhra Pradesh a continué à affecter les volumes. Les volumes Prestige & Above ont augmenté de 19% (TCAC 2 ans: -2%) et Popular a baissé de 2% (TCAC 2 ans de -4%). La reprise du portefeuille Scotch a profité au segment P&A tandis que le portefeuille populaire a été impacté par une faible performance, en particulier au Bengale occidental (impôts plus élevés).

La marge d’Ebitda augmente à 18,5%: la marge brute a augmenté de 180 points de base à 43,9% grâce à (1) un mix produit et étatique supérieur, (2) des prix des matières premières bénins et (3) une focalisation globale sur la productivité. La marge ebitda publiée a augmenté de 490 pb à 18,5%. Cela s’explique par un effet de levier opérationnel (autres opex -170 points de base et frais de personnel largement stables en% du chiffre d’affaires); une réduction de 15% des dépenses publicitaires a également contribué à l’expansion des marges. Les dépenses publicitaires au cours des deux trimestres précédents ont été élevées pour soutenir la rénovation du whisky McDowell’s No. 1 et Royal Challenge.

Autres faits saillants: La génération de trésorerie s’est améliorée grâce à l’augmentation des autres passifs et à la baisse de l’intensité des investissements (en baisse de 33% en glissement annuel). OCF / FCF a augmenté de 2,6x / 3,5x pour atteindre 17,3 milliards de roupies / 16,2 milliards de roupies. La trésorerie a été utilisée pour le remboursement des emprunts à court terme (la dette nette est tombée à seulement 5 milliards de roupies).

Évaluation et risques: nous maintenons largement notre estimation des bénéfices; modélisation des revenus / ebitda / PAT CAGR de 16% / 39% / 65% sur les exercices 21-23E. Maintenez «ajouter» avec un prix cible révisé basé sur DCF de Rs 650. À notre prix cible, l'action se négociera à 41x P / E multiple Mar-23E.

