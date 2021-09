‘United States of Al’ change la première pour aborder la sortie et les conséquences de l’Afghanistan

Les scénaristes de la dernière sitcom CBS de Chuck Lorre, United States of Al, ont réécrit la première de la saison 2 pour refléter les changements drastiques dans le pays d’origine du personnage principal, l’Afghanistan, dans le monde réel. L’émission met en vedette l’ancien acteur de Rules of Engagement, Adhir Kalyan, en tant qu’interprète afghan, qui vit dans l’Ohio avec un vétéran des combats des Marines avec qui il a travaillé en Afghanistan. La première de l’émission portera sur le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, qui est désormais contrôlé par les talibans.

“Chuck Lorre et sa talentueuse équipe d’écrivains et d’acteurs, dont certains sont des vétérans, certains natifs d’Afghanistan, certains ayant des liens profonds avec le pays, ont travaillé dur pour trouver le ton approprié à mesure que la série avance”, a déclaré le président de CBS Entertainment. Kelly Kahl a déclaré jeudi lors de la tournée de presse virtuelle de la Television Critics Association du réseau, rapporte Deadline. “L’équipe a écrit un premier épisode entièrement nouveau qui traitera des événements actuels. C’est en train de tourner, nous avons lu le script et vu le tableau lu et je pense que ce sera un épisode de télévision très puissant et émouvant, dont je m’attends à ce que toutes les personnes impliquées soient très fières. semaine et sera diffusé le jeudi 7 octobre, rapporte TVLine.

United States of Al a été créé par David Goetsch et Maria Ferrari et compte Lorre comme producteur exécutif. Dans la série, Kalyan incarne Awalmir “Al” Karimi, un interprète afghan qui vit avec Riley (Parker Young), un vétéran des combats des Marines avec lequel Al a servi en Afghanistan. Al emménage avec Riley avec son père Art (Dean Norris) et sa sœur Lizzie (Elizabeth Alderfer). Lorsque le spectacle a été annoncé, il a été largement critiqué pour avoir présenté Kalyan, un acteur indien né en Afrique du Sud, mais Goetsch a défendu le spectacle en notant qu’il mettait en vedette deux acteurs afghano-américains, un écrivain afghan et deux producteurs exécutifs irano-américains (dont auteur Reza Aslan). Les acteurs afghans Sitara Attaie, Wali Habib et Zarmina Hamidi reviendront dans la saison 2 en tant que Hassina, Zubair et Gul Bashar, respectivement.

Plus tôt cette semaine, le vétéran de la marine américaine Chase Millsap, qui travaille comme écrivain sur Al, a révélé dans un éditorial du Hollywood Reporter que l’équipe derrière l’émission a aidé les Afghans à échapper aux talibans. “Les récits ont du pouvoir. Ils aident à définir qui nous sommes en tant que nation. Être consultant militaire et écrivain sur les États-Unis d’Al n’a pas seulement consisté à montrer à un acteur comment porter un uniforme ou tenir une arme”, a écrit Millsap. “Cela rappelle à nos écrivains que nos personnages représentent de vraies personnes, de vraies histoires et les vraies conséquences de la guerre.” La première saison de United States of Al est disponible en streaming sur Paramount+. La saison 2 sera diffusée le jeudi 7 octobre à 20 h 30 HE, après Young Sheldon.