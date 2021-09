United tombe d’un autre titre

23/09/2021 à 20:11 CEST

Old Trafford n’a pas vu son équipe remporter un titre depuis 2017, et ce mercredi vu United tomber d’une autre compétition. La défaite en Carabao Cup contre West Ham montre le grand compte en attente des Diables Rouges pour ce parcours : ils ont besoin de remporter un trophée. Et perdre dans le verre au premier changement n’aide pas.

« Le bruit autour Solskjaer, incapable de remporter un titre en près de trois ans à Manchester United& rdquor;, L’Athletic a condamné après la défaite, à terminer en déclarant : “La pression pour gagner des titres est là. Et cette saison, compte tenu de l’investissement réalisé dans l’effectif, United ne peut plus être l’équipe qui reste au bord du succès, échouant dans les derniers mètres & rdquor ;.

L’entame en Ligue des champions, avec la défaite contre les Young Boys, n’a pas non plus infecté l’optimisme. Pour le moment le départ en Premier League, où United a 13 points d’avance avec Chelsea et Liverpool, est la meilleure nouvelle du Theatre of Dreams. Pourtant, les Diables rouges ont montré des signes de ne pas maintenir la régularité ces dernières années.

Solskjaer doit prouver qu’il n’est pas seulement un manager fait pour comprendre l’identité de Manchester United, mais aussi pour remporter des titres à Old Trafford. Le premier essai a mal tourné. Il lui reste sept mois pour y remédier.