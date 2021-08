United veut aussi Cristiano Ronaldo

“Nous n’avons vu aucun recul de l’intérêt institutionnel”, a déclaré Mike Belshe, co-fondateur et PDG de BitGo. Lundi, Bitcoin a dépassé le niveau psychologiquement important de 50 000 $, mais maintenant, à l’approche du week-end, nous sommes de retour en dessous et nous négocions maintenant dans la fourchette de 42 000 $ à 50 000 […] More