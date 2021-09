UnitedHealthcare offre aux membres assurés une année gratuite d’Apple Fitness+

Le fournisseur d’assurance maladie UnitedHealthcare a annoncé qu’un abonnement de 12 mois à Apple Fitness+ sera fourni à ses membres entièrement assurés sans frais supplémentaires.



À partir du 1er novembre, les membres qui possèdent déjà une Apple Watch pourront souscrire gratuitement à un abonnement Apple Fitness+ d’un an. Selon UnitedHealthcare, cela couvre environ 3 millions de ses membres dans la plupart des États.

Les employeurs ayant des plans de santé autofinancés pourront, à partir de l’année prochaine, acheter un “Apple Fitness Bundle”, qui fournit un abonnement de 12 mois à Apple Fitness+ ainsi qu’une carte-cadeau numérique Apple de 25 $, a déclaré l’assureur.

« Rendre Apple Fitness+ accessible à des millions de membres de UnitedHealthcare fait partie de notre effort plus large pour aider les gens à s’engager dans leur bien-être et à être et rester en meilleure santé », a déclaré Rebecca Madsen, directrice des consommateurs, UnitedHealthcare. « Une façon d’atteindre ces objectifs est d’aider les gens à améliorer leur condition physique, de nombreuses personnes se tournant vers des ressources à la demande et numériques pour les aider à se motiver ou à rester motivés. Nous sommes ravis d’être le premier régime d’assurance maladie à fournir ce type d’accès à Apple Fitness+.”

En plus de l’abonnement de 12 mois sans frais supplémentaires, les inscrits à UnitedHealthcare Motion peuvent désormais utiliser les incitations au programme gagnées pour couvrir un abonnement mensuel Apple Fitness+ en cours (9,99 $). UnitedHealthcare Motion est un programme de bien-être des appareils portables disponible à l’achat pour les employeurs disposant de régimes autofinancés ou entièrement assurés, et permet aux membres de gagner des incitations financières pour atteindre leurs objectifs d’activités quotidiennes.

« Nous sommes très heureux de travailler avec UnitedHealthcare pour proposer cette offre pour Apple Fitness+ à des millions de personnes qui cherchent à devenir et à rester motivées pour adopter un mode de vie plus sain », a déclaré Jay Blahnik, directeur principal des technologies de remise en forme chez Apple. « Avec notre équipe de formateurs accueillante qui dirige une variété d’entraînements alimentés par une musique qui vous maintiendra du début à la fin, les nouvelles méditations guidées à venir la semaine prochaine et les métriques de votre Apple Watch directement à l’écran, Fitness+ a de nombreuses façons de vous permet de rester actif, peu importe où vous en êtes dans votre parcours de remise en forme.”

L’initiative fait suite à une initiative similaire annoncée en janvier par l’assureur qui offrait cinq mois gratuits de Fitness+ à tous les inscrits possédant une Apple Watch.

