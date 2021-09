UnitedHealthcare offrira à ses membres une année gratuite d’Apple Fitness+

UnitedHealthcare offrira aux clients une année gratuite d’Apple Fitness+. L’offre entrera en vigueur le 1er novembre. De plus, les abonnés autofinancés pourront acheter un forfait incluant le service à partir de l’année prochaine.

Jay Blahnik, directeur principal des technologies de remise en forme chez Apple, a déclaré :

Nous sommes très heureux de travailler avec UnitedHealthcare pour proposer cette offre Apple Fitness+ à des millions de personnes qui cherchent à se motiver et à rester motivées pour adopter un mode de vie plus sain. Avec notre équipe de formateurs accueillante qui dirige une variété d’entraînements alimentés par de la musique qui vous maintiendra du début à la fin, les nouvelles méditations guidées à venir la semaine prochaine et les métriques de votre Apple Watch directement à l’écran, Fitness+ a de nombreuses façons de garder vous êtes actif, peu importe où vous en êtes dans votre parcours de remise en forme.

Les clients inscrits à UnitedHealthcare Motion peuvent également utiliser les incitations du programme pour couvrir un abonnement mensuel au service. Commentant, Rebecca Madsen, directrice des consommateurs, UnitedHealthcare, a déclaré :

Mettre Apple Fitness+ à la disposition de millions de membres de UnitedHealthcare fait partie de notre effort plus large pour aider les gens à s’engager dans leur bien-être et à être et rester en meilleure santé. Une façon d’atteindre ces objectifs est d’aider les gens à améliorer leur condition physique, de nombreuses personnes se tournant vers des ressources numériques et à la demande pour les aider à devenir ou à rester motivés. Nous sommes heureux d’être le premier régime d’assurance maladie à offrir ce type d’accès à Apple Fitness+.