UnitedHealthcare s’associe à Apple pour offrir à ses membres une année gratuite de Fitness+

UnitedHealth offre un avantage Apple Fitness+ à ses membres à partir de cette année. La société a annoncé dans un communiqué de presse qu’à partir de novembre, les membres de UnitedHealthcare dans «la plupart des États» des États-Unis peuvent s’inscrire à Apple Fitness+ et obtenir un abonnement gratuit de 12 mois.

C’est la première fois qu’un assureur-maladie propose une promotion Apple Fitness+. Voici quelques détails supplémentaires :

À compter du 1er novembre, dans le cadre des avantages de leur plan, environ 3 millions de membres UnitedHealthcare entièrement assurés dans la plupart des États qui possèdent une Apple Watch peuvent s’inscrire à Apple Fitness+ et recevoir un abonnement d’un an sans frais supplémentaires. Les employeurs ayant des plans de santé autofinancés pourront, à partir de l’année prochaine, acheter un “Apple Fitness Bundle”, qui fournit un abonnement de 12 mois à Apple Fitness+ ainsi qu’une carte-cadeau numérique Apple de 25 $.

Dans un communiqué, le directeur principal des technologies de remise en forme d’Apple, Jay Blahnik, a déclaré que la société était ” ravie de travailler avec UnitedHealthcare pour proposer cette offre pour Apple Fitness + à des millions de personnes qui cherchent à rester motivées pour vivre un mode de vie plus sain. ”

« Avec notre équipe de formateurs accueillante qui dirige une variété d’entraînements alimentés par de la musique qui vous maintiendra du début à la fin, les nouvelles méditations guidées à venir la semaine prochaine et les métriques de votre Apple Watch directement à l’écran, Fitness+ a de nombreuses façons de vous garder actif, peu importe où vous en êtes dans votre parcours de remise en forme », a ajouté Blahnik.

Enfin, les clients UnitedHealthcare qui sont inscrits au programme UnitedHealthcare Motion de l’entreprise peuvent désormais également utiliser les « incitatifs du programme gagnés pour couvrir un abonnement mensuel Apple Fitness+ en cours ». Ceci s’ajoute à l’abonnement de 12 mois qui est disponible sans frais.

UnitedHealthcare Motion permet aux clients de gagner plus de 1 000 $ par an en incitations financières pour atteindre certains objectifs d’activités quotidiennes, telles que la marche, la course, le vélo, la natation ou la musculation.

