UnitedMasters conclut une série C de 50 millions de dollars à une valorisation de 550 millions de dollars

Fin mars, UnitedMasters de Steve Stoute a levé 50 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Apple. Maintenant, l’alternative des grands labels a clôturé un autre tour de 50 millions de dollars pour une valorisation de 550 millions de dollars.

UnitedMasters a récemment dévoilé sa série C de 50 millions de dollars, dirigée par l’investisseur existant (et le bailleur de fonds de Dapper Labs) Andreessen Horowitz. UnitedMasters, dont le siège est à New York, qui est arrivé sur la scène en 2017 et compte actuellement 1,3 million d’utilisateurs, a l’intention de consacrer ce nouvel afflux de capitaux au développement «d’une technologie qui permet aux artistes de travailler et de conclure des accords directement avec des plateformes et des partenaires de marque, sans friction et à échelle », ont précisé les supérieurs.

Sur ce dernier front, UnitedMasters au cours des 10 premiers mois de 2021 a introduit la prise en charge de l’audio sans perte d’Apple Music, a lancé «une suite d’outils financiers» pour les créateurs, a dévoilé un partenariat avec TikTok et a finalisé un pacte axé sur la cryptographie avec Coinbase. L’accord TikTok englobe spécifiquement des initiatives conçues pour permettre aux «marques de toutes tailles de trouver encore plus de sons disponibles à utiliser sur» la plate-forme de partage de vidéos abrégées, sur laquelle des acteurs de premier plan continuent de développer leur présence.

L’accord Coinbase de UnitedMasters, pour sa part, offrait aux actes signés «la possibilité d’être payés en crypto-monnaie via le nouveau produit de paie de Coinbase». Il convient de mentionner ici que Steve Stoute gérait auparavant le rappeur (et professionnel des affaires) Nas, qui, en avril, aurait gagné au moins 40 millions de dollars sur un investissement Coinbase vieux de plusieurs années.

S’adressant à la dernière augmentation de 50 millions de dollars de son entreprise dans un communiqué, le directeur de UnitedMasters, Steve Stoute – qui aurait acheté un domaine de 28 millions de dollars à Miami Beach cette semaine – a déclaré : « Chaque jour, nous nous demandons ce que nous pouvons faire de plus pour aider nos artistes à réussir. dans une économie des créateurs qui laisse souvent de côté les créateurs eux-mêmes. Aux côtés de nos partenaires d’a16z, nous allons doubler cette mission, en permettant aux artistes de créer et de gagner de l’argent grâce à la portée, la technologie et les partenariats.

L’associé général d’Andreessen Horowitz, David George, a ajouté dans une déclaration : artistes et fans simultanément. Nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat aux côtés de UnitedMasters, car ils offrent aux artistes les outils et les opportunités dont ils ont besoin pour réussir.

Plus tôt ce mois-ci, Apple’s Platoon s’est associé à l’artiste-producteur né au Népal Sagun pour lancer un label lo-fi appelé Arden Records.