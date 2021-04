UnitedMasters dévoile la série B de 50 millions de dollars dirigée par Apple

UnitedMasters a annoncé ce matin l’achèvement d’un cycle de financement de 50 millions de dollars dirigé par Apple, et le fondateur et PDG de la société de distribution de musique, Steve Stoute, a déclaré que «le pouvoir de l’industrie de la musique est retourné entre les mains de l’artiste».

UnitedMasters, que l’ancien président de Sony Music de la musique urbaine Steve Stoute a fondé en novembre 2017, a également attiré un deuxième investissement d’Alphabet dans la série B.La société mère de Google a dirigé la série A de 70 millions de dollars d’UnitedMasters, qui a bénéficié du soutien supplémentaire d’Andreessen Horowitz. (un autre participant de la série B) et 21st Century Fox. Il convient également de noter ici qu’Apple s’était précédemment associé à UnitedMasters et à la NBA.

Le vice-président senior des logiciels et services Internet d’Apple, Eddy Cue, a reconnu l’investissement via une déclaration, soulignant la vision ambitieuse de son entreprise pour les créateurs indépendants dans le paysage de la musique contemporaine. «Les contributions des artistes indépendants jouent un rôle important dans la croissance et le succès continus de l’industrie de la musique, et UnitedMasters, comme Apple, s’est engagé à responsabiliser les créateurs», a-t-il déclaré.

Steve Stoute, pour sa part, s’est adressé à la Série B sur les réseaux sociaux et dans une multitude d’entretiens. De plus, le fondateur et PDG de Translation devrait apparaître sur Clubhouse ce soir avec Ben Horowitz, l’artiste Tobe Nwigwe et Joe Budden.

Mais le joueur de 50 ans a précisé lors d’une discussion avec TechCrunch que l’afflux de capitaux servira à embaucher de nouveaux membres de l’équipe et à attirer plus d’artistes, dans le cadre d’une expansion mondiale globale. Et lors d’une séance aujourd’hui avec Yahoo Finance, Stoute n’a pas hésité à vanter les accords d’UnitedMasters comme des alternatives préférables aux contrats de grandes marques, soulignant le point de départ de l’entrevue.

«Écoutez, ce que nous croyons, c’est que les artistes devraient avoir le choix. Je veux dire, ils ont mis le temps de faire un travail incroyable et d’investir en eux-mêmes. Et soit vous devriez, si vous le souhaitez, signer avec une étiquette héritée, qui est l’option qui était toujours disponible depuis 50 ans si vous aviez la chance.

«Ou, maintenant, vous pouvez vous connecter à UnitedMasters, ou vous associer à UnitedMasters et nous distribuons votre musique pour vous. Vous pouvez télécharger la musique directement depuis votre téléphone, où que vous soyez dans le monde. … Mais ce qui est très, très important, c’est que l’artiste possède ses droits. Ils possèdent leur adresse IP. Ce n’est pas une situation où lorsque vous signez quelque chose, juste au moment où vous prenez l’argent, vous cédez également vos droits, ce que les anciens labels ont fait historiquement depuis la création de la musique enregistrée. »

À partir de là, Stoute a décrit Apple comme «le plus grand partenaire au monde», a blâmé les principaux labels pour les petits paiements que de nombreux artistes reçoivent du streaming, et a indiqué que les artistes devraient bénéficier aujourd’hui de partenariats axés sur le numérique (pas nécessairement d’offres de disques). .