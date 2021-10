UnitedMasters s’associe à Coinbase pour payer en crypto-monnaie

TL;Répartition DR

Le distributeur de musique réputé et Coinbase se sont associés pour aider les créateurs à bénéficier de la technologie blockchain. UnitedMasters s’associe à des entreprises réputées pour promouvoir la reconnaissance des artistes.

Le distributeur américain de musique UnitedMasters collaborera avec Coinbase pour rémunérer leurs créateurs de contenu en actifs numériques. Les créateurs de contenu ont l’indépendance d’accepter le paiement en crypto-monnaie de leur choix ou en dollars. De plus, le distributeur de musique peut leur permettre de percevoir leurs redevances partiellement en crypto et en dollars américains.

L’alliance permet à UnitedMasters de donner une autonomie financière aux artistes indépendants. Les personnes qui utilisent l’application UnitedMasters peuvent bénéficier d’opportunités financières avancées, de transparence et d’équité avec le produit de paie de Coinbase. Les artistes peuvent également accéder à l’ensemble de l’offre de produits, qui comprend les gains, les dépenses, les échanges et les emprunts.

Tirer le meilleur des créateurs

Selon le fondateur et PDG de UnitedMasters, Steve Stoute, le partenariat donne aux artistes indépendants une chance d’obtenir leurs redevances en actifs numériques. Il a noté que les innovations modernes garantissent que l’économie de l’industrie musicale s’occupe du bien-être des créateurs.

Dans une déclaration écrite, Stoute a continué d’expliquer que les artistes doivent être reconnus pour leur travail. Il a ajouté que le distributeur de musique s’engage à faire en sorte que les créateurs bénéficient de la technologie moderne avec l’évolution financière.

UnitedMasters pense que cette décision décentralisera également le commerce derrière le secteur de la musique. Les monnaies numériques seront également renforcées comme moyen de mener des affaires courantes. Stoute note que le monde de la cryptographie est volatile et risqué. Cependant, il estime que les créateurs intéressés connaissent les risques associés.

Pour cette raison, les créateurs de contenu sont responsables de leurs décisions. Ils ne peuvent pas blâmer les UnitedMasters au cas où la valeur de leurs redevances chuterait. Les monnaies numériques sont volatiles mais généralement bénéfiques.

Surojit Chatterjee, chef de produit de Coinbase, déclare que l’objectif est de rendre les paiements cryptographiques rapides pour chaque entreprise impliquée. Il a ajouté que le secteur financier se transforme grâce à de meilleures innovations et que son produit de paie deviendra bientôt un outil de paiement mondial.

Coinbase explore plusieurs options financières. La plate-forme a récemment déployé la possibilité pour les utilisateurs de déposer leurs chèques de paie sur leurs comptes en ligne sur leur forum populaire. Selon Max Branzburg, vice-président de Coinbase, les clients peuvent récupérer leurs services financiers de classe mondiale, et les utilisateurs peuvent désormais utiliser les nouveaux services pour n’importe quelle transaction. L’échange mondial répandu vise à distribuer les meilleurs services financiers à près de 70 millions d’utilisateurs utilisant des produits crypto-first.

UnitedMasters

La plate-forme de distribution d’artistes indépendants est l’une des premières entreprises de l’industrie de la musique à fournir des paiements cryptographiques. Steve Stoute a fondé l’entreprise en 2017. Au fil des ans, l’entreprise s’assure que les artistes ouverts d’esprit obtiennent à leurs fans une musique de qualité.

Le distributeur de musique est parrainé par plusieurs sociétés, dont Apple, Andreessen Horowitz, NBA et Alphabet parent de Google. Les partenariats visent à apporter plus d’exposition à la fraternité musicale. S’unir avec les plus grandes marques mondiales aide les artistes à acquérir une reconnaissance. UnitedMasters est passé à près d’un demi-million d’artistes avec 5 milliards de streams. La plate-forme compte plus d’un demi-million de pistes distribuées. UnitedMasters a façonné la carrière d’artistes comme NLE Choppa, Lil Tecca, Tobe Nwigwe, entre autres.