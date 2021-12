Uniter est une nouvelle application iPhone et iPad qui convertit les unités de mesure en temps réel

Si vous venez des États-Unis ou que vous essayez de comprendre les unités de mesure américaines, il existe désormais un moyen plus simple de le faire avec Uniter. Il s’agit d’une nouvelle application iPhone qui peut convertir les mesures en temps réel dans votre système d’unités préféré.

Développé par Arek Holko, ce qui a attiré mon attention avec Uniter est cette fonction de conversion automatique des unités de mesure que d’autres applications que j’ai déjà couvertes, comme Morpho Converter, n’ont pas.

Obtenez les unités que vous rencontrez automatiquement converties dans votre système d’unités préféré (métrique, impérial ou britannique). Uniter sélectionne intelligemment l’unité la plus lisible et la plus adaptée.

L’application propose également :

Convertisseur en direct côte à côte : Tapez du texte avec des unités de mesure et voyez immédiatement les conversions affichées à côté de votre entrée

Importation de fichiers : Convertissez des unités en important du texte à partir de documents (TXT, RTF, DOC, DOCX) et de fichiers PDF

Extension de texte : Partagez n’importe quel texte avec « Convertir les unités via Uniter » pour le voir converti. Pas besoin d’ouvrir l’application

Beaucoup d’unités prises en charge : Convertissez des centaines de types d’unités pris en charge pour la longueur, la surface, la capacité (volume), la masse, la température, la vitesse, la consommation de carburant et le couple

iPad optimisé : tirer parti du grand écran de l’iPad, grâce à l’apparence et à la convivialité optimisées de l’iPad



Pour les utilisateurs premium, Uniter propose également quelques fonctions supplémentaires, telles que :

Convertisseur de vue caméra : pointez votre appareil photo sur n’importe quel texte ou étiquette et voyez le texte converti superposé dessus. Prenez une photo pour la partager avec un ami

Extension Safari : convertir des unités sur n’importe quel site Web à l’aide de notre extension « Convertir les unités via Uniter » pour Safari

Uniter est disponible pour les appareils iOS et iPadOS ici sur l’App Store. Il est disponible en tant qu’application gratuite, mais les utilisateurs peuvent choisir un abonnement annuel de 7,99 $/an ou un achat à vie de 19,99 $.

Vous pouvez vérifier ci-dessous la vidéo de lancement de l’application :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :