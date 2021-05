Uniti Atom Headphone Edition est lancé avec la prise en charge d’AirPlay 2

Le fournisseur audio britannique Naim lance aujourd’hui son Uniti Atom Headphone Edition avec prise en charge d’AirPlay 2. Selon le site Web de Naim, ces écouteurs «peuvent transformer n’importe quel espace en votre propre cocon audio».

L’Uniti Atom Headphone Edition, qui est une version optimisée de l’Unité Atom, dispose également de sorties 6,3 mm et Balanced XDR et Pentagon, en plus d’être compatible avec une gamme d’écouteurs.

Diffusez votre propre bibliothèque musicale numérique, vos stations de radio et podcasts préférés, ainsi que la musique de Spotify, Apple Music, Tidal et Qobuz via vos écouteurs sans que la vie vous dérange. Diffusez également sans fil directement depuis tous vos appareils via Apple AirPlay 2 et Chromecast intégré, et connectez d’autres sources, des platines vinyles aux clés USB. Explorez et organisez tous ces choix via l’application Naim.

L’Uniti Atom Headphone Edition est également un préamplificateur de streaming compact. L’utilisateur n’a plus qu’à ajouter des haut-parleurs actifs ou un amplificateur de puissance et des haut-parleurs pour un système instantané.

«Nous avons conçu cette édition spéciale du puissant Uniti Atom pour être le système de diffusion de musique haut de gamme pour une écoute en solo. Ajoutez simplement des écouteurs pour vous évader dans votre propre monde de son de haute qualité », a déclaré Paul Neville, directeur de la recherche et du développement de Naim.

Outre AirPlay 2, les utilisateurs peuvent également connecter d’autres appareils via des entrées numériques telles que des platines vinyles. L’audio peut être lu jusqu’à une résolution de 32 bits / 384 kHz.

L’application Naim permet de contrôler facilement l’Uniti Atom Headphone Edition et même de se connecter à un autre système de musique autour du domicile de l’utilisateur. L’application affiche toute votre musique, y compris vos stations de radio préférées, vos services de streaming et vos listes de lecture, et explore les discographies et biographies d’artistes.

Uniti Atom Headphone Edition fonctionne de manière transparente avec d’autres produits de streaming Naim, y compris les systèmes Mu-so.

Naim’s Uniti Atom Headphone Edition est maintenant disponible et se vendra 3290 $, 2399 £ ou 2899 €.

