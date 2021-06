Unitree Go1, le chien robot pas cher qui vous accompagne pour courir ou prend l’achat et ne coûte que 2 300 euros | La technologie

Les chiens robots intelligents et autonomes sont là, à un prix abordable. Ils vous suivent partout où vous allez, et le meilleur : ils ne laissent pas de “cadeaux” sur le trottoir…

Une nouvelle ère commence : celle de les robots qui nous accompagnent dans la rue. Comme les scooters électriques, nous ne savons pas si cela deviendra massif ou une mode. Ou si un règlement sera nécessaire.

Nous connaissons tous le célèbre chien robot Spot de Boston Dynamics. Il peut tout faire, mais il coûte environ 90 000 euros.

Nous vous présentons Unitree Go1, le chien robot qui vous suit partout, marche à vos côtés, vous accompagne lorsque vous courez, vous apporte la bouteille d’eau ou l’achète… et il ne coûte que 2 300 euros. Étonnante! Vous pouvez le voir en action dans cette vidéo :

L’année dernière, la société de robotique chinoise Unitree Robotics nous avait surpris avec l’Unitree A1, son premier chien robot, qui avait coûté près de 10 000 euros.

Maintenant, il vend une version encore moins chère appelée Unitree Go1, qui malgré son prix vraiment abordable pour la plupart, peut faire une bonne poignée de choses surprenantes.

Unitree Go1 pèse douze kilos et peut courir à une vitesse record de 17 km/h, il est donc capable de courir avec vous, et même vous accompagner lorsque vous faites du vélo.

Il n’est pas 100% autonome, puisque son mouvement est basé sur le suivi de la personne assignée, mais il utilise l’intelligence artificielle pour évitez les obstacles, contournez-les et tenez-vous toujours à côté de votre l’amour (pas derrière), même s’il change de direction.

Il suffit de marcher ou de courir et de l’oublier. Unitree Go1 continuera à trouver votre chemin tout seul, grâce à son 5 caméras 3D et 3 capteurs de mouvement. Le système d’intelligence artificielle utilise un processeur à 16 cœurs et un GPU d’une puissance de 1,5 TFLoPS.

Et comme on le voit dans la vidéo, vous pouvez emporter la bouteille d’eau avec vous lorsque vous vous promenez dans la rue, et même l’acheter (tant qu’elle ne pèse pas plus de quelques kilos). Bien sûr, on ne sait pas combien de temps dure la batterie…

La version de base de Unitree Go1, appelé Air, a un prix d’environ 2 300 euros. La version standard, avec quelques fonctions supplémentaires comme la reconnaissance faciale (pour ne faire attention qu’à son maître) coûte 2 931 euros. Une version pédagogique programmable vaut un peu plus de 7 000 euros.

Il est en vente sur leur site internet.