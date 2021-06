Unity acquiert la société de données 3D Pixyz

Le constructeur de moteurs Unity a racheté la société de logiciels de données 3D Pixyz.

L’accord a été annoncé sur le site Web de l’entreprise, bien qu’aucun chiffre n’ait été publié sur l’accord pour l’année. Unity affirme que cette acquisition permettra aux développeurs d’importer plus rapidement des données 3D dans son moteur, ainsi que d’optimiser les modèles pour un développement en temps réel.

Les deux sociétés ont déjà travaillé ensemble auparavant et se sont associées en 2018.

“Pendant des années, des équipes de tous les secteurs ont utilisé Unity pour améliorer la façon dont elles transforment les produits de la vision en réalité”, ont écrit le directeur général et vice-président de Unity, Julien Faure.

« De l’automobile à la construction et au-delà, le monde adopte l’utilisation de la 3D en temps réel pour accélérer la collaboration de conception, développer des environnements de formation immersifs, créer des expériences marketing interactives, et plus encore.

“La fabrication de voitures, d’appareils électroménagers, de bâtiments et de nombreux produits industriels nécessite l’utilisation de données extrêmement complexes, et le processus de préparation ou d’importation de ces données de conception et d’ingénierie pour le développement en temps réel peut être incroyablement difficile.”

Unity a enregistré une augmentation de 41% de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2021.

