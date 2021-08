Unity acquiert la société d’IA OTO

La société de moteurs Unity a racheté la société de gestion de communauté d’IA OTO.

La société est décrite comme une “plate-forme d’intelligence acoustique pilotée par l’IA”, qui se traduit en anglais par un outil qui surveille le chat vocal et textuel dans le jeu pour surveiller les comportements toxiques.

Aucun chiffre n’a été placé sur l’accord. OTO sera intégré à la plate-forme Vivox de Unity, qui vise à lutter contre les mauvais acteurs dans le jeu.

La société de moteurs a également publié les résultats de recherches sur le comportement dans le jeu, affirmant que 68% des joueurs ont subi des comportements toxiques – harcèlement sexuel, discours de haine, menaces, etc. – dans les titres multijoueurs. 46% des utilisateurs déclarent éprouver parfois ce comportement dans le jeu, 21% déclarant le signaler à chaque fois qu’il se produit.

« Au cours de l’année écoulée, nous avons vu comment les gens du monde entier ont trouvé un répit dans le jeu, en raison du désir de se connecter avec leurs amis et leur famille », a déclaré Felix Thé, vice-président de la gestion des produits de Unity pour sa division Operate Solutions.

“Les résultats de notre enquête publiée aujourd’hui illustrent également qu’avec l’augmentation des jeux multi-plateformes et multijoueurs, la plupart des joueurs ont également estimé qu’il y avait une augmentation des comportements toxiques. Avec l’intégration d’OTO dans notre portefeuille de services de jeux, nous visons à fournir aux créateurs une solution simple et évolutive pour concevoir des environnements virtuels sûrs qui favorisent des expériences conviviales et détectent les comportements sociaux problématiques.

« Avec plus de contenu devenant plus dynamique, en ligne et multijoueur, les joueurs investissent profondément dans des jeux qui peuvent leur apporter un sentiment de communauté. Garder la communauté en sécurité et exempte de comportements toxiques en offrant aux joueurs, aux modérateurs et aux développeurs une technologie qui détectera d’éventuelles interactions dangereuses est une voie responsable pour créer des jeux qui construisent des communautés durables et une affinité avec les joueurs.

Unity a également acquis la société de données 3D Pixyz en juin de cette année. Plus récemment, il a été signalé que le personnel n’était pas satisfait de la signature de contrats par le constructeur de moteurs avec l’armée américaine.

