Unity acquiert Weta Digital | Initié aux jeux PC

Le fabricant de moteurs de jeux Unity a annoncé son intention de racheter le spécialiste des effets visuels Weta Digital.

La société d’effets spéciaux est achetée pour 1,625 milliard de dollars en espèces et en actions et verra la société rebaptisée WetaFX. Il sera toujours détenu majoritairement par Sir Peter Jackson de la renommée du Seigneur des Anneaux.

« Les outils de Weta Digital ont créé des possibilités illimitées pour nous de donner vie aux mondes et aux créatures qui vivaient à l’origine dans notre imagination », a déclaré Jackson.

« Ensemble, Unity et Weta Digital peuvent créer une voie pour n’importe quel artiste, de n’importe quelle industrie, pour pouvoir tirer parti de ces outils incroyablement créatifs et puissants. Offrir aux aspirants créatifs l’accès à la technologie de Weta Digital ne sera rien de moins qu’un changement radical et Unity est juste l’entreprise pour donner vie à cette vision.

Le PDG et président de Unity, John Riccitiello, a ajouté : « Nous sommes ravis de démocratiser ces outils de pointe et de donner vie au génie de Sir Peter Jackson et à l’incroyable talent d’ingénieur de Weta pour les artistes du monde entier. En combinant la puissance de Unity et de Weta Digital, les outils et la technologie qui ont construit les personnages et les scènes des films les plus emblématiques du monde tels que Avatar, Le Seigneur des Anneaux et Wonder Woman, permettront à une toute nouvelle génération de créateurs de construire, transformer , et distribuez un contenu RT3D époustouflant.

Weta est surtout connue comme la société d’effets visuels qui a contribué à d’innombrables films, tels que la trilogie Le Seigneur des Anneaux, Avatar (celui de James Cameron), plusieurs films Marvel à commencer par The Avengers et la récente série Planet of the Apes. .

