Unity affiche des ambitions neutres en carbone

Le constructeur de moteurs Unity Technologies a déclaré qu’il voulait être neutre en carbone.

Dans un communiqué aux investisseurs, la société a déclaré qu’elle adoptait une approche en trois volets pour annuler ses émissions de carbone à partir de 2022. Unity dit qu’elle les compensera en investissant environ 500 000 $ dans des « compensations de haute qualité » qui seront apparemment profitent aux « communautés locales ».

Deuxièmement, le constructeur de moteurs dit qu’il va utiliser des énergies renouvelables pour ses bâtiments et enfin qu’il va « financer, s’aligner et s’associer » avec des organisations qui demandent aux entreprises d’en faire plus en matière de changement climatique.

« La science est claire et le moment est venu », a déclaré Jessica Lindl, vice-présidente de l’impact social de Unity.

« Nous savons que ce n’est que le début d’un effort long et continu pour reconnaître et agir sur la responsabilité que nous avons en tant que citoyens du monde qui partagent cette planète. Nous reconnaissons qu’Unity joue un rôle essentiel dans un avenir durable, non seulement grâce à notre propre engagement, mais aussi grâce à la capacité unique d’aider nos clients à utiliser la technologie d’Unity pour les aider à décarboner leurs entreprises.

Unity n’est pas la première entreprise de jeux à définir des objectifs neutres en carbone. Le fabricant de périphériques Razer et la société mère de Xbox, Microsoft, ont déclaré qu’ils souhaitaient être neutres en carbone et négatifs – respectivement – d’ici 2030. Il convient de noter que Unity n’a pas défini de calendrier pour ses plans à cet égard.

Unity a rejoint l’initiative Playing for the Planet de l’ONU en octobre 2020.

