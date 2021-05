Unity annonce une augmentation de ses revenus de 41% pour le premier trimestre de 2021

La société de moteurs Unity a vu son chiffre d’affaires augmenter de 41% pour les trois mois se terminant le 31 mars 2021.

Dans un communiqué sur son site Web, la société a déclaré 234,8 millions de dollars pour la période, sa division Create Solutions générant 70,4 millions de dollars de revenus, soit une augmentation de 51% d’une année sur l’autre.

Unity rapporte également que 837 de ses clients ont gagné plus de 100000 $ pour les 12 mois se terminant le 31 mars 2021, une augmentation considérable par rapport aux 668 qui ont franchi cette étape l’année précédente.

«Nos résultats du premier trimestre reflètent la transition puissante de la 2D linéaire à la 3D en temps réel, qui est l’un des changements les plus importants dans la façon dont les gens interagissent avec la technologie», a déclaré John Riccitiello, PDG d’Unity.

«Nous pensons que la 3D en temps réel continuera de croître à un rythme accéléré et d’atteindre une échelle massive.»

Le directeur financier nouvellement promu, Luis Visoso, a ajouté: «L’exécution au premier trimestre a été très forte avec un chiffre d’affaires de 234,8 millions de dollars, soit une augmentation de 41% par rapport à l’année dernière. Nous sommes encouragés par la croissance de nos clients contribuant à plus de 100 000 $ de revenus sur les douze derniers mois et par le taux d’expansion net en dollars au cours du premier trimestre. Nous continuons d’investir stratégiquement dans la R&D et l’expansion verticale pour permettre à Unity de mener la transition vers la 3D en temps réel. »

Unity est devenue publique en septembre 2020.

