Unity présentera la prise en charge native de Nvidia DLSS d’ici la fin de 2021

Le fabricant de moteurs Unity ajoute la prise en charge native du super échantillonnage d’apprentissage en profondeur (DLSS) de Nvidia d’ici la fin de l’année.

Cela se passe par un article sur le site Web de Nvidia du directeur principal du marketing des producteurs Ethan Einhorn, qui écrit que cela permettra aux développeurs Unity de créer de “beaux mondes raytraced en temps réel” en utilisant sa technologie graphique. Cela arrivera dans Unity dans la version 2021.2

DLSS, en termes simples, utilise l’IA pour augmenter automatiquement la qualité et la résolution des textures et des actifs. En d’autres termes, c’est un processus qui rend potentiellement les jeux bien meilleurs qu’ils ne le sont en réalité. La nouvelle référence SKU de la console Switch de Nintendo utilisera apparemment cette technologie.

Il est principalement utilisé pour activer le lancer de rayons dans les jeux, mais profite globalement aux graphiques, même si cette technologie n’est pas utilisée.

«En quelques clics seulement, vous pourrez activer DLSS dans Unity et choisir entre différentes options de qualité pour obtenir une amélioration des performances avec une qualité visuelle équivalente, sinon meilleure, permettant des graphismes haut de gamme, des jeux 4K, des jeux avec des fréquences d’images élevées. , le traçage de rayons en temps réel et la RV haut de gamme », a déclaré Mathieu Muller, chef de produit senior d’Unity pour les graphismes haut de gamme, dans une vidéo sur YouTube.

“DLSS est également utile pour les gains de performances sur les titres qui n’utilisent pas le traçage de rayons en temps réel.”

