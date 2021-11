Unity rachète les actifs technologiques de la maison d’effets visuels primée aux Oscars « Lord of the Rings » Weta pour 1,625 milliard de dollars

Image: Net Ease / Warner Bros. Interactive Entertainment

Unity Technologies, la société derrière le moteur de jeu du même nom, achète les actifs technologiques de la maison Weta Digital VFX de Peter Jackson, a-t-on révélé.

Les deux sociétés ont conclu un accord définitif qui verra Unity acquérir la technologie propriétaire de Weta Digital pour 1,625 milliard de dollars, l’achat étant composé d’une combinaison d’espèces et d’actions. L’accord devrait être finalisé avant la fin 2021.

Basée à Wellington, en Nouvelle-Zélande, Weta a été fondée en 1993 par Jackson, Richard Taylor et Jamie Selkirk afin de produire les effets spéciaux numériques du film de Jackson. Créatures célestes. Il deviendra plus tard célèbre en tant que studio d’effets derrière le succès fou de Jackson Le Seigneur des Anneaux et Hobbit franchises de films et a également été impliqué dans les effets sur James Cameron Avatar (il travaille actuellement avec Cameron sur les suites également).

Plus récemment, Weta a travaillé sur des films tels que Croisière dans la jungle, La brigade suicide et Veuve noire. Weta a remporté plusieurs Oscars et BAFTA au cours des dernières décennies.

L’accord divise effectivement Weta en deux ; la moitié acquise par Unity s’appellera toujours Weta Digital et constitue essentiellement les « actifs » technologiques du Weta d’origine. Cependant, Peter Jackson gardera le contrôle de son entreprise d’effets visuels, une société distincte désormais connue sous le nom de WetaFX.

Prem Akkaraju de Weta Digital deviendra PDG de WetaFX, tandis que le CTO de Weta, Joe Marks, rejoint Unity pour superviser Weta Digital. Unity bénéficiera également des 275 ingénieurs de Weta et prendra en charge la technologie propriétaire de l’entreprise – qui comprend le service et les outils cloud de l’entreprise, tels que les moteurs de rendu « Manuka » et « Gazebo », le système de cheveux et de fourrure « Barbershop », la physique « Loki ». basé sur un outil de simulation et sa technologie de capture faciale.

Unity est célèbre pour son travail dans le domaine des moteurs de jeux vidéo, et son moteur Unity est utilisé dans des milliers de jeux – y compris, semble-t-il, le dernier Pokémon entrée sur Switch. Cependant, Unity cherche des moyens de se développer dans de nouveaux domaines, dont l’un est la «production virtuelle» à la télévision et au cinéma.

Parlant de l’accord, Jackson a déclaré :

Les outils de Weta Digital ont créé des possibilités illimitées pour nous de donner vie aux mondes et aux créatures qui vivaient à l’origine dans notre imagination. Ensemble, Unity et Weta Digital peuvent créer une voie pour n’importe quel artiste, de n’importe quelle industrie, pour pouvoir tirer parti de ces outils incroyablement créatifs et puissants. Offrir aux aspirants créatifs l’accès à la technologie de Weta Digital ne sera rien de moins qu’un changement et Unity est juste l’entreprise pour donner vie à cette vision.

Le président et chef de la direction de Unity, John Riccitiello, a ajouté :

Nous sommes ravis de démocratiser ces outils de pointe et de donner vie au génie de Sir Peter Jackson et à l’incroyable talent d’ingénieur de Weta pour les artistes du monde entier.