Unity rend le développement multijoueur plus accessible avec Unity Gaming Services

Unity a annoncé aujourd’hui le lancement en version bêta de son nouvel outil de développement, Unity Gaming Services. La société à l’origine de la plus grande plate-forme au monde de création et d’exploitation de contenu 3D en temps réel étend sa liste de services, permettant aux développeurs d’implémenter plus facilement du contenu multijoueur multiplateforme dans leurs jeux.

Ce nouvel outil permet aux équipes de développement de toute taille d’intégrer des fonctionnalités en ligne dans leurs jeux avec Unity Netcode et Transport. Il est destiné à donner aux développeurs la possibilité de synchroniser leur logique de jeu avec les services backend de Unity sans passer par un processus de publication de plate-forme lourd.

Unity Gaming Services inclut une fonctionnalité de tableau de bord qui permet aux développeurs de voir comment leurs jeux fonctionnent tout en obtenant des informations exploitables.

La plate-forme est initialement gratuite, les développeurs encourent des coûts à mesure que leurs titres évoluent. Disponible dès maintenant en version bêta ouverte, les développeurs peuvent utiliser les services pour des projets sur Android, iOS, Linux, Mac et Windows, tandis que le développement de la console est sur invitation uniquement.

Permettre le succès

Dans une déclaration ouverte, Ingrid Lestiyo, vice-président senior et directeur général de Operate Solutions, Unity a déclaré : « Notre mission est de permettre le succès de nos développeurs, qui gèrent aujourd’hui une nouvelle réalité de plus en plus complexe qui doit répondre à la demande croissante des joueurs pour le cross. -des jeux multijoueurs sur plate-forme et en même temps nécessite une expertise considérable en matière de réseau cloud et présente des défis techniques et opérationnels bien au-delà de la conception de jeux elle-même.

Elle a poursuivi en disant que « Avec une telle demande croissante de joueurs pour des jeux multijoueurs multiplateformes, Unity Gaming Services réduit la barrière à l’entrée pour les développeurs de lancer plus de jeux multijoueurs qui, collectivement, élargiront la taille de l’industrie et les titres disponibles pour jouer . «

Unity Gaming Services offre des options de monétisation, y compris la possibilité d’afficher des publicités dans le jeu

Questions-réponses exclusives

Nous avons rencontré Lestiyo pour en savoir plus sur Unity Gaming Services et sur la manière dont les développeurs peuvent les intégrer à leurs jeux.

Notre objectif est de fournir des technologies multijoueurs accessibles aux studios de jeux de toutes tailles, qu’ils aient ou non une expertise en hébergement/réseautage en interne.

Ingrid Lestiyo

Q : Unity est déjà établi en tant que moteur de développement de jeux. Qu’est-ce qui a motivé l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité maintenant en 2021 ?

R : Avec Unity Gaming Services, notre objectif est de fournir des technologies multijoueurs accessibles aux studios de jeux de toutes tailles, qu’ils aient ou non une expertise en hébergement/réseautage en interne.

De plus, les divers services d’Unity dans le cadre de nos solutions d’exploitation n’étaient proposés qu’en tant que autonomes dans le passé : Multiplay, Vivox, DeltaDNA, ChilliConnect, Unity Analytics et plusieurs autres offres. Cela a rendu l’utilisation difficile pour certains studios et pour des performances moins qu’optimales. Unity Gaming Services est livré avec une interopérabilité et une flexibilité améliorées avec tous les produits pour aider à résoudre ce problème.

Q : À quel stade du développement ces fonctionnalités multijoueurs peuvent-elles être implémentées ?

R : À tout moment avant le lancement, vous pouvez utiliser le tableau de bord et déposer notre SDK pour apporter les fonctionnalités requises à votre jeu.

Q : Avec la popularité du genre Battle Royale, les développeurs recherchent des lobbys de plus en plus grands. Ces outils multijoueurs peuvent-ils gérer des groupes de joueurs plus importants ?

R : Absolument ! Nos services peuvent prendre en charge jusqu’à 100 joueurs par lobby – plus que suffisant pour s’assurer que les joueurs peuvent inviter leurs amis, et plus encore.

Q : Cela change-t-il quelque chose sur le modèle commercial ou sur le coût d’utilisation d’Unity pour les développeurs de jeux professionnels ?

R : Pas du tout. Notre tarification est transparente et consultable avant que les développeurs ne l’intègrent dans leur jeu. Pendant notre bêta ouverte, tous les produits Unity Gaming Services sont également gratuits. Et après le lancement, nous offrirons toujours un généreux niveau gratuit. Nous encourageons les développeurs à le vérifier via le tableau de bord.

Q : Quelle est la prochaine étape de la feuille de route des produits Unity ?

R : Aujourd’hui n’est que le début. Nous continuerons à innover et à introduire de nouveaux produits et services via Unity Gaming Services qui aident nos clients à réussir.

