Minkyung Baek, chimiste informatique de l’UW Institute for Protein Design, et David Baker, directeur de l’institut. (Photo UW IPD)

Le magazine Science a révélé sa percée de l’année : des découvertes d’intelligence artificielle qui prédisent le repliement des protéines, forgées par des chercheurs de l’Institute for Protein Design de l’Université de Washington et de DeepMind d’Alphabet.

La revue académique internationale décerne chaque année le prix à la plus grande découverte de l’année dans tous les domaines, de la physique à l’astronomie en passant par la biologie. Les chercheurs de l’UW à l’origine du prix de cette année ont développé un outil appelé RoseTTAfold qui a stupéfié les scientifiques des sciences physiques et de la vie avec sa vitesse et sa précision pour prédire comment les protéines forment des formes tridimensionnelles.

« La percée dans le repliement des protéines est l’une des plus importantes jamais réalisées en termes de réalisation scientifique et de recherche future », a écrit H. Holden Thorp, biochimiste et rédacteur en chef de Science dans un éditorial.

Les chercheurs se sont traditionnellement appuyés sur des méthodes de laboratoire chronophages pour évaluer les formes des protéines, qui alimentent une grande partie des fonctions du corps, du métabolisme à la division cellulaire.

Pendant des décennies, les scientifiques ont cherché une solution informatique à ce problème. Mais la tâche était ardue. Avec 20 blocs de construction d’acides aminés qui s’emboîtent comme des perles sur une ficelle, les options de repliement d’une protéine individuelle sont nombreuses. Le repliement dépend de multiples interactions moléculaires au sein de la protéine et de son environnement, qui changent constamment au cours du processus de repliement.

L’IPD a révélé sa solution à ce problème dans une publication dans Science en juillet. L’outil d’apprentissage en profondeur des chercheurs, formé sur des structures protéiques connues, a prédit le repliement de centaines de protéines jusqu’alors inconnues. Ceux-ci comprenaient des protéines liées à la croissance des cellules cancéreuses, aux troubles inflammatoires et à d’autres conditions. DeepMind a publié son approche dans Nature la même semaine et a dévoilé sa méthode à la communauté scientifique.

« Maintenant, des structures peuvent être obtenues pour des échantillons qui défient les méthodes expérimentales, et de plus, dans des laboratoires qui ne peuvent pas se permettre les approches expérimentales. C’est vraiment une structure protéique pour tous », a déclaré Thorp.

Le chimiste informatique Minkyung Baek, premier auteur de l’étude IPD, a dirigé le développement de l’outil en collaboration avec des collègues du laboratoire du directeur de l’IPD David Baker et des chercheurs d’institutions à Victoria, en Colombie-Britannique, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

« Tous les domaines de la biologie computationnelle et moléculaire seront transformés », a déclaré Baker à Science dans un article décrivant les vastes implications du travail pour comprendre la biologie et accélérer le développement de médicaments. Le magazine Science, plus connu pour ses évaluations discrètes des nouvelles recherches, a déclaré que la percée, « offre une vue de la danse de la vie comme jamais vue auparavant, un panorama qui changera à jamais la biologie et la médecine ».

Rose TTAFold peut prédire une structure de protéine en aussi peu que dix minutes sur un ordinateur de jeu. (Image UW IPD)

RoseTTAFold et AlphaFold de DeepMind sont déjà exploités par l’industrie pour le développement de nouvelles thérapies. Les startups dans le domaine incluent la spin-out IPD Cyrus Biotechnology, qui peut concevoir des protéines thérapeutiques avec des propriétés telles qu’une plus grande stabilité dans le corps. La société basée à Seattle développe une thérapie à base de protéines conçue pour se lier pour désarmer COVID-19, et elle a 90 partenariats industriels pour d’autres projets.

Parmi les autres entreprises dérivées de l’IPD, citons les sociétés basées à Seattle, Neoleukin Therapeutics, qui conçoit des protéines thérapeutiques anticancéreuses à partir de zéro, A-Alpha Bio et Icosavax, qui est devenue publique cette année et fait progresser un vaccin contre le COVID-19. En novembre, Alphabet a lancé la start-up de découverte de médicaments Isomorphic Labs pour tirer parti de la recherche sur le repliement des protéines de DeepMind.

« Connaître la structure d’une protéine est la première étape pour comprendre sa fonction, la découverte de médicaments et de nombreuses autres applications », a déclaré Baek à ..

Les scientifiques du laboratoire Baker ont poursuivi sur leur lancée avec de nouvelles découvertes tout au long de l’automne. En novembre, les chercheurs de l’IPD et leurs collègues ont découvert les structures d’un vaste ensemble de complexes protéiques, constitués de plusieurs protéines qui agissent ensemble dans le corps. Et les chercheurs conçoivent de nouvelles protéines inconnues dans la nature, une étape vers la construction de protéines sur mesure dotées de propriétés spécifiques.

Science a également identifié les finalistes pour la percée de l’année :

