Univ. de Wash.-spinout Icosavax lève 100 millions de dollars pour financer la technologie de développement de vaccins

Icosavax crée des particules ressemblant à des virus avec une technologie sous licence de l’Institute for Protein Design de l’Université de Washington. (Photo Icosavax)

Nouveau financement: À un moment où les vaccins sont dans l’esprit de tout le monde, une société de biotechnologie basée à Seattle qui a une approche inhabituelle de la production de vaccins a levé 100 millions de dollars dans un cycle de série B. La startup crée des particules de type virus conçues par ordinateur qui sont utilisées dans les vaccins pour déclencher des réponses immunitaires. Le nouveau financement fait suite à un tour de 51 millions de dollars en octobre 2019. Icosavax compte 17 employés.

En savoir plus sur les vaccins: Icosavax travaille sur un vaccin COVID-19, ainsi que sur des vaccins pour prévenir des maladies moins connues: le virus respiratoire syncytial (RSV) et le métapneumovirus humain (hMPV). Les premiers résultats de recherche montrent que les vaccins provoquent de fortes réponses immunitaires.

«Sur la base de données précliniques, nous pensons que nos vaccins candidats pourraient offrir une protection significative contre les principales causes virales de pneumonie chez les personnes âgées où aucun vaccin homologué n’existe actuellement», a déclaré Adam Simpson, PDG d’Icosavax, à propos des vaccins contre le VRS et le hMPV.

La société a lancé son programme COVID en octobre, financé en partie par 10 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Liens forts avec l’Institute for Protein Design: La société est une spin-out de l’Institute for Protein Design (IPD) de l’Université de Washington. L’institut est dirigé par David Baker, cofondateur et conseiller d’Icosavax. La technologie des particules de type virus d’Icosavax a été inventée à l’IPD par Neil King, qui préside le conseil consultatif scientifique de la startup.

Simpson était auparavant PDG de PvP Biologics, une autre spin-out IPD, qu’il a supervisé depuis le lancement de la société jusqu’à sa vente à la société pharmaceutique Takeda.

Investisseurs: Le cycle d’investissement a été dirigé par RA Capital Management et rejoint par Janus Henderson Investors, Perceptive Advisors, Viking Global Investors, Cormorant Asset Management, Omega Funds et Surveyor Capital. Parmi les autres contributeurs au cycle figurent les investisseurs existants Qiming Venture Partners USA; Adams Street Partners; Sanofi Ventures; et ND Capital. Le tour comprenait de l’argent provenant d’un financement d’octobre 2020.