Univ. de Washington CoMotion lance une start-up avec une technologie pour détecter les mouvements oculaires et d’autres fonctions humaines

Rendu du prototype de tapis gestuel de Somalytics. (Image somalytique)

Une nouvelle entreprise de l’Université de Washington a lancé cette semaine une technologie permettant de détecter les gestes humains, les fonctions corporelles et les mouvements des yeux.

Somalytics a développé des capteurs ultrafins et flexibles qui sont construits à partir de minuscules nanotubes de carbone noyés dans du papier. Les capteurs se fixent aux lunettes pour mesurer directement le mouvement de l’œil. La société a également intégré des capteurs dans un tapis qui reconnaissent les mouvements d’une main planant au-dessus de lui.

Les capteurs fonctionnent à une distance allant jusqu’à 20 centimètres et permettent de distinguer les mouvements des personnes plutôt que des autres objets, a déclaré la PDG Barbara Barclay.

« Ce qui le rend unique dans le monde de la détection, c’est qu’il peut détecter à de grandes distances et qu’il est très sensible aux humains », a-t-elle déclaré.

Les capteurs ont le potentiel pour une multitude d’utilisations, a déclaré Barclay, telles que des applications de santé qui nécessitent de mesurer la fréquence cardiaque et d’autres fonctions corporelles. Et la capacité de la technologie à détecter où se trouvent les mains, les doigts et les yeux pourrait également renforcer les applications de réalité virtuelle à l’avenir.

Barbara Barclay, PDG de Somalytics. (Photo somalytique)

Le professeur agrégé de génie mécanique de l’UW, Jae-Hyun Chung, a développé la technologie, présentée dans une série de publications. L’équipe de Chung collabore avec Anthony Dichiara, professeur adjoint de sciences environnementales et forestières à l’UW, qui développe le papier spécialisé utilisé dans la fabrication des appareils. Chung a cofondé l’entreprise avec deux étudiants diplômés de son laboratoire, Zhongie Qian et Viggy Sak.

CoMotion de l’UW et IP Group, Inc., une société d’investissement scientifique, a annoncé lundi la fondation de Somalytics. CoMotion gère le processus de transfert de technologie de l’université, aidant les chercheurs de l’UW à lancer des startups et à obtenir des brevets pour leurs découvertes.

IP Group a fourni un montant non divulgué de financement de démarrage pour la nouvelle entreprise, qui devrait propulser la société de quatre personnes au cours de sa prochaine année d’exploitation, a déclaré Barclay.

Les ingénieurs de l’entreprise collaborent avec les chercheurs de l’UW sur le développement de produits sur les bancs d’essai d’énergie propre de l’UW, qui fournissent des outils, des équipements et un soutien à la fabrication.

La société vise à présenter son prototype, un tapis de 12 x 12 pouces au Consumer Electronics Show en janvier. « Il fonctionne essentiellement comme une souris, mais a également une capacité 3D, vous pouvez donc tenir votre main au-dessus. Vous pouviez dessiner avec sur l’ordinateur, vous pouviez augmenter et baisser le volume et des choses comme ça », a déclaré Barclay.

Barclay était auparavant président de la société de soins de santé d’eye-tracking RightEye et directeur général américain du fabricant d’eye-tracking Tobii Technology. De nombreuses entreprises développent des capteurs pour une variété d’utilisations et des marchés de plusieurs milliards de dollars, mais l’approche de Somalytics est unique, a déclaré Barclay.

Co-fondateur de Somalytics et professeur agrégé UW Jae Hyun-Chung. (Photo UW / Karen Orders)

Les capteurs sont fabriqués en mélangeant des nanotubes de carbone conducteurs d’électricité avec de la cellulose, les éléments constitutifs du papier. Les nanotubes sont dix millièmes de la taille d’un cheveu humain, et les capteurs ultra-minces qui en résultent fournissent une détection de signal forte mais ne consomment que de faibles quantités d’énergie.

Cela permet à des appareils comme le dispositif de suivi oculaire à un stade précoce de l’entreprise, a déclaré Barclay. « L’eye tracking existe depuis plus de 15 ans. Cela a fait de grandes choses et cela a permis de nombreuses recherches, mais cela n’a pas vraiment touché vous et moi », a déclaré Barclay. La plupart des capteurs reposent sur la prise d’images des yeux, a-t-elle déclaré, ce qui peut augmenter les coûts et rendre les appareils lents.

Somalytics utilise plutôt des capteurs attachés aux lunettes pour mesurer directement le mouvement de l’œil. « Cela a le potentiel de suivre où les yeux regardent à un coût beaucoup plus bas, beaucoup, beaucoup plus rapidement », a déclaré Barclay. La société a construit un prototype pour un œil avec trois capteurs et construira ensuite un ensemble de lunettes qui fonctionne avec deux yeux.

Les ingénieurs de l’entreprise développent également des procédés finaux pour fabriquer le papier utilisé dans les capteurs et un procédé pour les produire en masse.

Une technologie améliorée pourrait-elle un jour conduire à un avenir où les humains interagissent via des capteurs et la réalité virtuelle ? C’est un avenir envisagé récemment par Mark Zuckerberg, PDG de Meta (anciennement Facebook), dans une vidéo décrivant ce qu’il appelle le « métaverse » – un terme inventé par l’auteur Neal Stephenson, qui a sa propre vision du concept.

La technologie de Somalytics « s’intègre en fait ridiculement bien dans un sens », avec l’idée de Zuckerberg, a déclaré Barker, soulignant le potentiel des capteurs dans la réalité virtuelle. Elle souligne que ces capteurs ont un grand potentiel pour des applications positives. Mais les possibilités potentielles ne la dérangent-elles pas un peu ?

« Je me concentre beaucoup plus sur la façon dont nous pouvons aider les gens », a répondu Barclay.

Une autre utilisation que l’entreprise explore est un masque facial pour détecter les mouvements oculaires pendant le sommeil paradoxal, une étape du sommeil pendant laquelle les gens rêvent et leurs yeux bougent rapidement. Barclay envisage également un appareil comme un pansement pour détecter la respiration.

La startup prévoit de passer à huit employés au cours de la prochaine année.

L’UW a créé 258 entreprises depuis 1990, qui ont levé plus de 7,9 milliards de dollars de financement, dont 4,7 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. Parmi les autres lancements récents pris en charge par CoMotion, citons ThruWave, qui développe des moyens d’imager à l’intérieur des emballages, et la biotechnologie à un stade précoce ZWI Therapeutics.