Univ. des chercheurs de Washington développent un dispositif pour détecter les surdoses d’opioïdes et injecter un antidote

L’appareil s’adapte à l’abdomen pour détecter une surdose d’opioïdes et administrer de la naloxone. Il peut également communiquer avec un smartphone. (Photo UW)

Des chercheurs de l’Université de Washington développent un appareil portable pour détecter les surdoses d’opioïdes et administrer un médicament pour les inverser.

Le prototype de dispositif injecte de la naloxone, un antidote qui sauve des vies, lorsque ses sens indiquent qu’une personne a cessé de respirer. Les chercheurs ont présenté l’appareil dans une publication à comité de lecture lundi dans Scientific Reports.

« Nous espérons que cela pourra avoir un impact tangible sur une grande source de souffrance dans ce pays », a déclaré l’auteur correspondant et professeur d’informatique et d’ingénierie à l’UW Shymnath Gollakota dans un communiqué de presse.

Selon les premières données publiées ce mois-ci par les Centers for Disease Control des États-Unis, plus de 100 000 personnes aux États-Unis sont décédées de surdoses de drogue au cours de l’année se terminant en avril 2021, les opioïdes synthétiques comme le fentanyl représentant 64 %. La naloxone peut inverser une surdose d’opioïdes autrement mortelle, mais elle doit être administrée rapidement et de nombreuses personnes meurent seules.

Shymnath Gollakota, professeur d’informatique et d’ingénierie à l’UW. (Photo UW)

Le nouvel appareil est placé sur l’abdomen, où des capteurs détectent les changements dans les mouvements du corps et la respiration. Les capteurs déploient la technologie utilisée dans les smartphones et les trackers de fitness pour mesurer le mouvement. Un processeur dans l’appareil analyse les données et détermine quand un individu a cessé de respirer, et un système d’injection administre la naloxone.

Les chercheurs ont collaboré avec la société mondiale de dispositifs d’injection West Pharmaceutical Services, qui a développé le composant d’injection disponible dans le commerce.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont recruté 20 volontaires sains pour tester l’appareil en retenant leur souffle pendant 15 secondes. L’appareil a détecté avec succès leur manque de respiration et injecté de la naloxone.

Les chercheurs ont également testé l’appareil, sans naloxone, sur 25 volontaires dans un centre d’injection supervisée à Vancouver, en Colombie-Britannique.

L’appareil peut également transmettre des données à un smartphone à proximité. Une option de sécurité pourrait être de demander au porteur s’il va bien, sur un smartphone, avant de déployer l’injecteur.

Des études supplémentaires sont nécessaires avant que les chercheurs ne demandent l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis. Ils prévoient de tester des appareils contenant de la naloxone sur des utilisateurs d’opioïdes, et ils pourraient également en rationaliser la taille. En fin de compte, les chercheurs aimeraient s’associer à une entreprise de distribution de médicaments ou à une startup pour la commercialisation, a déclaré Gollakota à ..

Une poignée d’autres efforts de recherche se sont concentrés sur le développement de moyens de suivre la consommation d’opioïdes ou de détecter les surdoses, mais beaucoup ne reposent que sur les alertes des smartphones, alors que la naloxone doit être administrée rapidement. Le nouveau système boucle la boucle en administrant automatiquement l’antidote.

Une étude récente portant sur 97 personnes souffrant d’un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes a montré que 76% pour cent seraient prêts à utiliser un appareil qui détecte les surdoses et répond par une injection de naloxone.