Univ. des chercheurs de Washington et de Sana utilisent l’édition de gènes pour préparer les cellules souches à la réparation cardiaque

Chercheurs en régénération du muscle cardiaque (de gauche à droite) Naoto Muraoka, Elaheh Karbassi et Chuck Murry. (Photo de l’Université de Washington)

Les scientifiques sur les cellules souches humaines rêvent depuis longtemps de réparer les cœurs endommagés, mais ont été bloqués par des recherches montrant que les cellules produisent des battements cardiaques irréguliers chez les animaux de laboratoire. Une nouvelle approche du génie génétique surmonte cet obstacle, selon un rapport présenté lors de la réunion annuelle de la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches par des scientifiques de l’Université de Washington et de Sana Biotechnology, une société basée à Seattle.

Une crise cardiaque tue généralement environ un milliard de cellules, a déclaré Charles Murry, directeur de l’Institute for Stem Cell and Regenerative Medicine à l’UW, qui a présenté les données lundi. Une telle mort cellulaire massive peut entraîner des effets en aval tels que l’insuffisance cardiaque, une maladie souvent débilitante qui affecte environ 6,2 millions de personnes aux États-Unis. L’utilisation de cellules souches pour réparer les dommages après une crise cardiaque est depuis longtemps un objectif dans son laboratoire.

Un défi majeur sur le terrain est que l’implantation de cellules dans le cœur d’animaux de laboratoire peut pousser tout le cœur à battre rapidement, une condition appelée arythmie de prise de greffe, a déclaré Murry, qui est également vice-président senior et responsable de la thérapie cellulaire cardiométabolique chez Sana, qui est devenu public plus tôt cette année.

“Cette arythmie de prise de greffe, où le cœur bat trop vite, a été l’un des principaux obstacles que nous avons essayé de surmonter en route vers les essais cliniques”, a déclaré Murry dans un communiqué de presse.

Dans leur étude, Murry et ses collègues ont réprimé l’arythmie de la greffe en utilisant une stratégie de génie génétique dans des cellules implantées dans des cœurs de porc. Leur prochaine étape consiste à voir si les cellules peuvent réparer les lésions cardiaques chez les macaques – si ces études fonctionnent, les chercheurs lanceront des essais cliniques chez l’homme, a-t-il déclaré.

Les cellules du muscle cardiaque humain cultivées à partir de cellules souches présentent une variabilité dans l’organisation des structures à l’intérieur des cellules. (Photo de l’Institut Allen)

Pour réprimer l’arythmie, Murry et ses collègues se sont tournés vers CRISPR, la technique lauréate du prix Nobel pour éliminer les gènes. Ils ont éliminé trois gènes dans des cellules souches codant pour différents canaux ioniques, des molécules intégrées dans la membrane cellulaire qui médient les impulsions qui propagent les battements cardiaques. Ils ont également ajouté de l’ADN pour un autre canal ionique, KCNJ2, qui régule le mouvement du potassium à travers la membrane. “C’est un canal de détente”, a déclaré Murry à ., “Cela dit à la cellule cardiaque de ne pas être si excitable.”

Les cellules souches modifiées, dérivées de cellules souches embryonnaires humaines, ont été poussées dans une boîte de Pétri pour produire des cellules musculaires cardiaques, qui ont ensuite été implantées dans des porcs via une chirurgie à cœur ouvert ou un cathéter. Le résultat a été un rythme cardiaque régulier – les cellules génétiquement modifiées n’ont pas causé d’arythmie de prise de greffe.

Les chercheurs ont atterri sur cette stratégie après des années d’efforts, évaluant quels canaux étaient présents dans les cellules pendant l’arythmie et éliminant plusieurs types de canaux jusqu’à ce qu’ils atteignent la bonne combinaison.

Dans leur prochaine série d’expériences sur des macaques, « Nous voulons nous assurer que ces cellules sont toujours efficaces », a déclaré Murry, « Ils ont l’air bien de battre en culture, donc je pense qu’ils vont être OK. » À l’avenir, les chercheurs utiliseront également des cellules souches pluripotentes humaines induites, pouvant être obtenues à partir d’adultes et plus aptes à plus long terme à une utilisation clinique.

Dans une autre étude récente, publiée dans Cell Systems, des scientifiques de l’Allen Institute for Cell Science ont examiné de près les cellules du muscle cardiaque dérivées de cellules souches. Ils ont découvert qu’ils pouvaient classer l’état des cellules, par exemple leur maturité, en évaluant à la fois la structure cellulaire et les gènes activés.

« Cela brosse un tableau plus large de nos cellules. Si quelqu’un veut vraiment comprendre et caractériser l’état d’une cellule, nous avons découvert que ces deux types d’informations peuvent être complémentaires », a déclaré Kaytlyn Gerbin, Ph.D., scientifique à l’Allen Institute for Cell Science dans un communiqué. Les résultats fournissent une analyse fine de l’état des cellules, qui pourrait guider de futures expériences sur le muscle cardiaque et d’autres types de cellules.

Les recherches de Murry ont été menées principalement à l’UW, avec le soutien financier de Sana. En plus de son programme cardiaque, Sana a des programmes de thérapie cellulaire et génique dans le diabète, les troubles sanguins, l’immunothérapie et d’autres domaines.