Univ. des chercheurs de Washington testent la psilocybine chez les travailleurs de la santé touchés par la pandémie

(Photo de l’Université de Washington)

La psilocybine peut-elle aider à soulager le fardeau de la santé mentale des cliniciens touchés par la pandémie de COVID-19 ? C’est une question que les chercheurs de l’Université de Washington tentent de résoudre dans un nouvel essai clinique testant le médicament psychédélique en combinaison avec une psychothérapie.

L’essai pourrait commencer dans un mois, a déclaré Anthony Back, médecin de l’UW, codirecteur du Centre d’excellence en soins palliatifs de l’Université, qui dirige l’essai.

Les travailleurs de la santé qui traitent des patients atteints de COVID-19 sont confrontés à une gamme de facteurs de stress, a déclaré Back, qui a également écrit un guide sur les compétences de communication COVID-19 pour les cliniciens, y compris les soins personnels.

«Il y a juste une tonne de chagrin à voir tous ces gens mourir devant eux, qui sont morts d’une manière très physiquement inconfortable. Il y a beaucoup de blessures morales en pensant qu’ils n’en ont pas fait assez », a déclaré Back dans une interview avec .. « Beaucoup d’entre eux se sentent vraiment mal que les familles des gens n’aient pas pu être avec eux à cause des procédures d’isolement COVID. »

De plus, certains patients sont difficiles ou hostiles. « Les patients qui vous crient dessus et disent que vous leur mentez, que COVID est un mensonge », a déclaré Back. « J’ai parlé à un certain nombre de cliniciens qui se sont fait cracher dessus par des patients à l’hôpital parce qu’ils sont tellement en colère. Et il y a quelques personnes à qui des patients ont jeté des bassins de lit avec des excréments. »

Et bien qu’il existe un certain nombre d’essais en cours utilisant la psilocybine pour traiter la dépression, les travailleurs de la santé vivent quelque chose de plus complexe. D’autres symptômes incluent le stress post-traumatique, l’anxiété et l’épuisement professionnel.

« D’une certaine manière, c’est plus grand que la simple dépression. Il y a une sorte de désillusion et de calcul en cours », a déclaré Back.

Le médecin de l’UW Anthony Back. (Photo UW)

L’essai est le premier, à la connaissance de Back, à tester la psilocybine chez les travailleurs de la santé. L’étude recrutera 30 cliniciens souffrant de dépression, d’anxiété et d’un état appelé détresse existentielle. L’essai comportera également un volet psychothérapie, dans une série de traitements développée en partenariat avec la société de psychédéliques torontoise Cybin, l’un des bailleurs de fonds de l’essai.

Après deux séances de psychothérapie, 15 des participants seront traités avec une dose unique de psilocybine et 15 avec un placebo, suivis de trois séances de suivi « d’intégration ».

Quatre semaines après avoir pris de la psilocybine, les participants seront évalués principalement pour l’anxiété et la dépression, mais aussi pour la détresse existentielle, l’épuisement professionnel, le stress post-traumatique et d’autres états. Les participants seront alors levés de l’aveugle et le médicament sera mis à la disposition des patients du groupe placebo en ouvert.

« Les psychédéliques donnent à votre cerveau une sorte de réinitialisation. Pour que les schémas de pensée, le cycle ruminatif qui tourne en rond dans votre tête, les psychédéliques perturbent cela et donnent aux gens une chance de voir ce que c’est sans cela », a déclaré Back. Les gens peuvent alors tirer des enseignements de l’expérience et demander : « comment vais-je évoluer vers l’avenir ? »

L’essai UW utilise une forme pure de psilocybine, le composant psychédélique des champignons magiques. (Photo grand stock)

Une approche similaire est à l’origine d’un nombre croissant d’essais cliniques testant la psilocybine dans des conditions allant des migraines aux troubles liés à l’utilisation d’opioïdes. Le plus grand essai testant le médicament pour la dépression, dirigé par Compass Pathways, basé au Royaume-Uni, a donné des résultats mitigés dans les premières données de la phase 2b publiées en novembre. Les personnes recevant la dose la plus élevée présentaient une diminution de la dépression par rapport aux personnes recevant une dose témoin très faible, mais elles présentaient également des taux plus élevés de comportement suicidaire et d’autres événements indésirables.

Compass prévoit un essai à plus grande échelle qui pourrait être en mesure d’évaluer si l’effet sur la dépression persiste et si les effets secondaires de l’essai à plus petite échelle sont dus au hasard. Compass a levé 127 millions de dollars lors d’un appel public à l’épargne l’automne dernier, dans le cadre d’une vague croissante d’investissements dans la région. Au cours des quatre premiers mois de 2021, les startups psychédéliques ont collecté 329 millions de dollars de capital-risque.

L’essai de l’Université de Washington a récemment franchi son dernier obstacle réglementaire, recevant l’assentiment de la Food and Drug Administration des États-Unis dans une lettre d’approbation de demande de nouveau médicament expérimental, selon un communiqué de Cybin cette semaine. Le nouvel essai informera un autre essai que Cybin prévoit sur une forme modifiée de psilocybine qui pourrait avoir des effets différents.

CaaMTech, basée à Woodinville, dans l’État de Washington, est une autre entreprise qui recherche de nouveaux psychédéliques. CaaMTech a récemment levé 22 millions de dollars et a annoncé en novembre un partenariat avec l’Université du Wyoming pour tester ses composés sur des animaux de laboratoire.

Ni Back ni l’Université de Washington n’ont de relation financière avec Cybin ou toute autre société de psychédéliques, autre que son soutien au procès, a déclaré Back. Les autres bailleurs de fonds de l’essai sont la Fondation Steven & Alexandra Cohen, la Fondation Rita & Alex Hillman et la Fondation RiverStyx.