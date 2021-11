Univ. des footballeurs de Washington se joignent à une étude de la NFL utilisant un protège-dents de haute technologie pour mesurer les impacts sur la tête

Protège-dents équipés de capteurs pour capturer des informations sur les impacts de la tête sur les joueurs. (Photo NFL via UW)

L’Université de Washington rejoint trois autres universités de recherche dans le cadre d’un programme de la Ligue nationale de football conçu pour collecter des données et aider à informer sur la prévention des traumatismes crâniens dans le football.

Les joueurs UW auront la possibilité de porter des protège-dents sur mesure avec capteurs. Des joueurs des universités d’Alabama, de Caroline du Nord à Chapel Hill et du Wisconsin y participent également.

Les capteurs collectent des données cinématiques, notamment la vitesse, la direction, la force, l’emplacement et la gravité de l’impact, selon l’annonce de la NFL mardi. La ligue utilise les données pour travailler à la réduction des blessures et à la diminution globale des impacts sur la tête. Certaines informations informent sur les changements de règles ou l’avancement d’équipements plus performants, comme les casques spécifiques à une position.

« Nous sommes ravis de faire partie de cette initiative collaborative pour la sécurité des joueurs », a déclaré le Dr Kimberly Harmon, professeur de médecine familiale et d’orthopédie et de médecine sportive à la faculté de médecine de l’Université de Washington. « J’ai hâte de collecter des données qui améliorent finalement notre capacité à protéger les joueurs de football contre les traumatismes crâniens à tous les niveaux – jeunesse, lycée, collège et professionnel. »

La NFL a lancé le programme de capteurs de protège-dents en 2019 dans le cadre de l’engagement de 60 millions de dollars de la ligue dans le cadre de sa feuille de route d’ingénierie pour promouvoir les initiatives de santé et de sécurité. Les protège-dents sont actuellement utilisés par les joueurs de 10 clubs de la NFL et le partenariat avec les quatre universités devrait s’étendre à d’autres universités à l’avenir.

Ce n’est pas la première fois que les Huskies se tournent vers un protège-dents pour mesurer les impacts sur la tête. En 2016, l’UW a aidé à tester un appareil construit par i1 Biometrics à Kirkland, Wash.