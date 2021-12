Univ. du programme de Washington Nature and Health étudie le lien entre environnement et bien-être

Les chutes Sol Duc dans le parc national Olympic dans l’état de Washington. (Photo de Kevin Lisota)

Cela a commencé comme une idée entre amis autour de bières. Aujourd’hui, l’initiative Nature et Santé de l’Université de Washington aide les organisations gouvernementales à obtenir des fonds pour des projets de plusieurs millions de dollars.

Prenez la forêt nationale du mont Baker-Snoqualmie ou le comté de Snohomish, par exemple. Les deux ont récemment obtenu 18 millions de dollars et 22 millions de dollars de financement et de subventions, respectivement, en grande partie grâce aux données collectées par les chercheurs de Nature and Health.

Nature et Santé étudie le lien entre l’environnement et le bien-être humain. Il a des projets et des études dans une myriade de domaines car il vise à être un moteur de la santé environnementale et de l’innovation technologique pour les années à venir.

L’origine du groupe remonte à un petit groupe de scientifiques et de chercheurs de l’UW qui ont rencontré dans des brasseries des membres des industries du plein air et de la conservation. Ils ont discuté de leur intérêt pour le lien entre la santé humaine et l’environnement.

Josh Lawler, directeur de Nature et Santé à l’Université de Washington. (Photo UW)

Les médecins et les décideurs politiques se sont joints à nous, ont rédigé un document-cadre et, en 2018, un investissement de 1 million de dollars de REI a transformé cette collaboration informelle en un programme officiel. Le directeur Josh Lawler a déclaré qu’aujourd’hui, plus de 300 personnes sont impliquées dans Nature et Santé.

L’objectif déclaré de Nature and Health est de comprendre les avantages pour la santé humaine du contact avec la nature et, selon son site Web, «de traduire cette compréhension en programmes, pratiques, politiques et la conception de cadres de santé, éducatifs et communautaires qui profitent à tous. gens. »

Pour le moment, l’initiative est principalement en phase de recherche, avec des études actives axées sur tout, de l’utilisation de Twitter pour étudier l’influence de la nature sur l’humeur des gens, à l’utilisation de la conception d’applications participatives pour encourager l’exploration en plein air chez les préadolescents. Ce dernier en particulier est une évolution d’un programme de jeu vidéo sur le climat que Lawler a aidé à lancer en 2016.

Lawler, qui est principalement un chercheur, enseigne à l’École des sciences de l’environnement et des forêts de l’UW et aide à diriger le Landscape Ecology and Conservation Lab. Il est également membre de l’Ecological Society of America.

Lawler a déclaré à . qu’il était passionné par l’utilisation de la recherche et de la science pour avoir un impact sur les personnes et les communautés en dehors du monde universitaire. Ces intérêts conviennent bien à Lawler en tant que directeur de Nature et Santé, car la collaboration et le désir de profiter aux gens sont fondamentaux pour l’initiative.

La pandémie a bouleversé et modifié le travail de Nature et Santé. L’un de ses projets en cours est avec The Trust for Public Land pour étudier les impacts sur la santé du projet Tacoma Green Schoolyards, qui vise à transformer les terrains de jeux asphaltés dans les écoles mal desservies en parcs accessibles à la communauté.

Mais les avantages des terrains de jeux verts sont difficiles à étudier lorsque les élèves sont coincés à la maison. Alors que le processus de conception et d’engagement communautaire a démarré dans un environnement éloigné, « pas grand chose de ce qui était prévu n’a pu se produire » au cours de l’année écoulée, a déclaré le Dr Pooja Tandon, professeur à l’UW et chercheur au Seattle Children’s Research Institute. .

Mais pour d’autres équipes sous l’égide de Nature et Santé, la pandémie a fourni l’occasion d’utiliser des méthodes de recherche basées sur la technologie. Spencer Wood, chercheur scientifique principal au eScience Institute de l’UW, étudie la popularité des sentiers pour informer les gestionnaires des terres tels que le US Forest Service et la Washington Trails Association.

La pandémie a contraint son équipe à changer d’approche. Il était difficile de mener des enquêtes en personne, c’est pourquoi il a créé une plate-forme logicielle qui permettait d’obtenir des informations sur les sentiers autodéclarés.

Wood et son équipe ont fourni ces données soumises par les randonneurs à la forêt nationale du mont Baker-Snoqualmie et au comté de Snohomish, les aidant à décrocher les récentes subventions.

Pour l’instant, la recherche de Wood et les subventions qu’il a aidé à débarquer sont un exemple relativement unique du travail de Nature et Santé qui a un impact réel. Mais Lawler a déclaré que Nature et Santé commençait à se tourner de la recherche vers une mise en œuvre de politiques et de conceptions plus concrètes. Tout en continuant à jeter les bases de la recherche, Nature and Health s’efforcera d’optimiser les avantages pour la santé des interactions humaines avec la nature pour les années à venir.