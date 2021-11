Univ. OctoML, filiale de l’entreprise d’apprentissage automatique à Washington, lève 85 millions de dollars pour étendre ses partenariats

Le PDG d’OctoML, Luis Ceze. (Photo avec l’aimable autorisation de Luis Ceze)

Nouveau financement : La start-up d’apprentissage automatique OctoML a levé 85 millions de dollars de nouveaux financements, a annoncé lundi la société basée à Seattle. L’argent frais porte le montant total levé par la société à 132 millions de dollars, dont 28 millions de dollars en mars.

Maximiser l’apprentissage automatique : OctoML utilise l’apprentissage automatique pour aider les organisations à créer des modèles et des applications d’apprentissage automatique et d’IA. Le spin-out de l’Université de Washington aide à optimiser et à affiner les performances de ces applications.

« La sauce » secrète « de notre technologie est d’utiliser le ML pour optimiser le ML, en réduisant le temps d’optimisation et de réglage par des ordres de grandeur », a déclaré le PDG Luis Ceze dans un précédent article de blog. Ceze est un professeur d’informatique de l’UW qui a cofondé la société en 2019. La plate-forme OctoML est construite sur un framework open source développé par Ceze et ses collègues, appelé Apache TVM.

Dynamiser les partenariats : L’entreprise vise à développer ses partenariats avec les fournisseurs de matériel et de cloud pour étendre l’utilisation de ses outils à différents types d’usages. Au cours du dernier mois, la société a annoncé des partenariats avec Qualcomm, AMD, Arm et d’autres fournisseurs de matériel. Le logiciel d’OctoML est également utilisé par Microsoft, Bosch, Toyota et bien d’autres.

« Nos efforts d’écosystème sont motivés par notre vision pour l’entreprise, qui est de rendre le ML accessible au plus grand nombre de développeurs, n’importe où et sur n’importe quel appareil », a déclaré Ceze dans un communiqué. La société affirme que ses utilisateurs obtiennent une augmentation de deux à dix fois des performances de leurs modèles d’apprentissage automatique.

Le financement permettra à OctoML d’étendre sa principale plate-forme de déploiement d’apprentissage automatique et de nouer et d’étendre ses partenariats.

Les bailleurs de fonds : Le cycle de financement de série C a été dirigé par Tiger Global Management avec la participation des investisseurs existants Addition, Madrona Venture Group et Amplify Partners.