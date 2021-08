Universal a toutes les blagues sur le nouveau système Fastpass payant de Disney World

Dans le monde des parcs à thème, il y a essentiellement deux choses sur lesquelles vous pouvez régler votre montre. Tout d’abord, Disneyland ou Disney World introduira quelque chose de nouveau, qui se traduira par de nombreux avis sur Twitter. Deuxièmement, le compte Twitter d’Universal Orlando Resort fera ses propres commentaires sur tout ce que Disney a fait d’une manière qui, quelle que soit votre opinion, est généralement assez drôle. Et bien sûr, c’est encore arrivé. Suite à la révélation du nouveau Disney Genie, et plus précisément des options supplémentaires payantes, Universal a jeté sa propre ombre – bien que peut-être de manière plus limitée.