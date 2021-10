Universal Control est désormais étiqueté « bêta » avant la sortie de macOS Monterey

Universal Control est certainement l’une des fonctionnalités les plus attendues de macOS Monterey, qui a été annoncée en juin lors de la WWDC 2021. Cependant, cette fonctionnalité n’a jamais été incluse dans les versions bêta de macOS 12 et iPadOS 15, ce qui nous a amené à croire qu’Apple pourrait la retarder à un version future.

Maintenant, avec macOS Monterey beta 10, Apple a étiqueté Universal Control comme une fonctionnalité « bêta », bien qu’il ne soit toujours pas disponible pour les utilisateurs.

Comme l’a démontré Apple plus tôt cette année, Universal Control permet aux utilisateurs de contrôler sans fil un iPad ou même un autre Mac à l’aide du clavier et de la souris de leur ordinateur principal. Malheureusement, Apple n’a jamais rendu Universal Control disponible dans les versions bêta de macOS et iOS, et pratiquement toutes les références à cette fonctionnalité étaient cachées.

À l’approche de la sortie officielle de macOS Monterey (et iPadOS 15 est déjà disponible pour les utilisateurs), Apple a apporté quelques légères modifications au panneau des paramètres de contrôle universel, qui est désormais considéré comme « bêta ».

. a pu remarquer ces changements en activant de force le contrôle universel sur un Mac exécutant macOS Monterey beta 10. Maintenant, lorsque vous accédez aux paramètres d’affichage dans l’application Préférences système, une étiquette indique que le contrôle universel peut être activé, mais en tant que fonction inachevée qui peut ne pas fonctionner comme prévu.

Même ainsi, Universal Control reste indisponible par défaut, mais ce changement suggère qu’Apple pourrait livrer macOS Monterey avec cette nouvelle fonctionnalité malgré quelques bugs. Si vous avez deux Mac exécutant la version bêta de macOS Monterey, il existe un moyen d’activer le contrôle universel entre eux en modifiant certains fichiers système internes.

Apple organisera un événement spécial le 18 octobre pour annoncer les nouveaux Mac et éventuellement la date de sortie officielle de macOS Monterey.

