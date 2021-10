Universal Control reste indisponible dans macOS Monterey Beta 10, mais a maintenant l’étiquette « Beta »

Universal Control, l’une des principales nouveautés mises en avant par Apple pour macOS Monterey en juin, n’a pas encore été implémentée même dans la dixième version bêta et on ne sait toujours pas si elle sera disponible au lancement du logiciel.



Bien qu’ils ne soient pas encore implémentés, les paramètres de contrôle universel peuvent être activés de force avec un indicateur de fonctionnalité, et il est clair qu’Apple y travaille en coulisses. Dans la dernière mise à jour bêta publiée ce matin, les paramètres de contrôle universel qui ont été activés manuellement ont une étiquette « Bêta ».

Le libellé « Beta » suggère qu’Apple pourrait envisager de mettre la fonctionnalité à la disposition des utilisateurs lors du lancement de macOS Monterey‌, même si tous les bogues n’ont pas été résolus. Apple a fait quelque chose de similaire pour la fonction iCloud + Private Relay, qui est également disponible en version bêta à l’heure actuelle.

Universal Control, qui est une fonctionnalité iPadOS 15 et Monterey, est conçu pour permettre à plusieurs Mac et iPad de fonctionner en même temps à l’aide des mêmes périphériques d’entrée, afin que les propriétaires de Mac et d’iPad puissent utiliser une seule souris et un seul clavier sur plusieurs Mac, plus d’un ‌iPad‌, ou un mélange de Mac et d’iPad.

Meilleures histoires

Le contrôle universel fonctionne dans macOS Monterey Beta 5, mais des commandes de terminal sont requises pour l’activer

L’une des fonctionnalités les plus attendues de macOS Monterey et iPadOS 15 est le contrôle universel. Universal Control permet aux utilisateurs d’utiliser les périphériques d’entrée d’un seul Mac sur plusieurs iPad ou Mac. Bien que la fonctionnalité ait été présentée en avant-première à la WWDC en juin, elle n’a pas encore fait son apparition officielle dans une version bêta de macOS Monterey ou iPadOS 15, ce qui laisse supposer que la fonctionnalité pourrait être…

Apple Seeds propose la septième bêta de macOS Monterey aux développeurs [Update: Public Beta Available]

Apple a lancé aujourd’hui la septième version bêta de macOS Monterey, la dernière version du système d’exploitation macOS. La septième version bêta intervient trois semaines après qu’Apple a publié la sixième version bêta de macOS Monterey. Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta via l’Apple Developer Center et une fois le profil approprié installé, les versions bêta seront disponibles via le mécanisme de mise à jour de logiciels dans…

Apple Seeds présente la dixième bêta de macOS Monterey aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la dixième version bêta de macOS Monterey, la dernière version du système d’exploitation macOS. La dixième version bêta intervient une semaine après qu’Apple a publié la neuvième version bêta de macOS Monterey. Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta via le Centre de développement Apple et une fois le profil approprié installé, les versions bêta seront disponibles via le mécanisme de mise à jour de logiciels dans System…

Apple lance la nouvelle bêta publique de macOS 12 Monterey

Apple a lancé aujourd’hui une nouvelle version bêta publique de la version bêta de macOS 12 Monterey aux bêta-testeurs publics, permettant aux non-développeurs de tester le nouveau logiciel macOS Monterey avant sa sortie publique. La mise à jour intervient juste un jour après qu’Apple a fourni la neuvième version bêta aux développeurs. Les bêta-testeurs publics peuvent télécharger la mise à jour macOS 12 Monterey à partir de la section Mise à jour logicielle de l’application Préférences Système après …

Apple lance la nouvelle bêta publique de macOS 12 Monterey

Apple a lancé aujourd’hui une nouvelle version bêta publique de la version bêta de macOS 12 Monterey aux bêta-testeurs publics, permettant aux non-développeurs de tester le nouveau logiciel macOS Monterey avant sa sortie publique. La version bêta mise à jour intervient juste un jour après qu’Apple a publié la sixième version bêta du développeur macOS Monterey. Les bêta-testeurs publics peuvent télécharger la mise à jour macOS 12 Monterey à partir de la section Mise à jour logicielle du système…

Apple Seeds présente la neuvième bêta de macOS Monterey aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la neuvième version bêta de macOS Monterey, la dernière version du système d’exploitation macOS. La neuvième version bêta intervient une semaine après qu’Apple a publié la huitième version bêta de macOS Monterey. Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta via le Centre de développement Apple et une fois le profil approprié installé, les versions bêta seront disponibles via le mécanisme de mise à jour de logiciels dans System…

Apple Seeds présente la huitième bêta de macOS Monterey aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la huitième version bêta de macOS Monterey, la dernière version du système d’exploitation macOS. La huitième version bêta intervient une semaine après qu’Apple a publié la septième version bêta de macOS Monterey. Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta via l’Apple Developer Center et une fois le profil approprié installé, les versions bêta seront disponibles via le mécanisme de mise à jour de logiciels dans…

Apple lance la nouvelle bêta publique de macOS 12 Monterey

Mercredi 29 septembre 2021 10h21 PDT par Juli Clover

Apple a lancé aujourd’hui une nouvelle version bêta publique de la version bêta de macOS 12 Monterey aux bêta-testeurs publics, permettant aux non-développeurs de tester le nouveau logiciel macOS Monterey avant sa sortie publique. La mise à jour intervient quelques jours seulement après qu’Apple ait fourni la huitième version bêta aux développeurs. Les bêta-testeurs publics peuvent télécharger la mise à jour macOS 12 Monterey à partir de la section Mise à jour logicielle de l’application Préférences Système…

Apple lance la nouvelle bêta publique de macOS 12 Monterey

Mercredi 22 septembre 2021 10h20 PDT par Juli Clover

Apple a lancé aujourd’hui une nouvelle version bêta publique de la version bêta de macOS 12 Monterey aux bêta-testeurs publics, permettant aux non-développeurs de tester le nouveau logiciel macOS Monterey avant sa sortie publique. Les bêta-testeurs publics peuvent télécharger la mise à jour macOS 12 Monterey à partir de la section Mise à jour logicielle de l’application Préférences Système après avoir installé le profil approprié à partir du site Web du logiciel bêta d’Apple. macOS…

Apple Seeds présente la sixième bêta de macOS Monterey aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la sixième version bêta de macOS Monterey, la dernière version du système d’exploitation macOS. La sixième version bêta intervient trois semaines après qu’Apple a publié la cinquième version bêta de macOS Monterey. Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta via l’Apple Developer Center et une fois le profil approprié installé, les versions bêta seront disponibles via le mécanisme de mise à jour de logiciels dans…