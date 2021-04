Universal définit Clooney & Roberts-Led Ticket to Paradise pour l’automne 2022 ⋆ .

Universal définit un billet pour le paradis dirigé par Clooney & Roberts pour l’automne 2022

Un peu plus d’un mois après avoir annoncé pour la première fois le développement de la comédie romantique, Universal Pictures accélère le développement de George Clooney et Julia Roberts. Billet pour le paradis car le studio a prévu la sortie du film le 30 septembre 2022.

Réalisé par Ol Parker (Mamma Mia! On y va encore une fois) sur un scénario de lui et de Daniel Pipski, le film voit les lauréats des Oscars dans le rôle d’un couple divorcé qui doit s’unir et se rendre à Bali dans le but d’empêcher leur fille amoureuse de faire la même erreur qu’ils pensent avoir commise il y a 25 ans.

Le projet est produit par Tim Bevan de Working Title (Heure la plus sombre) et Eric Fellner (La théorie de tout) aux côtés de Clooney et Grant Heslov (Catch-22) via la bannière de production Smokehouse Pictures du duo, Roberts via son label Red Om Films avec son équipe Lisa Gillian & Marisa Yeres Gill (Retour à la maison) ainsi que Sarah Harvey (Le meilleur hôtel exotique Marigold) et Deborah Balderstone (plage de palmiers). Le vice-président exécutif principal de la production d’Universal, Erik Baiers, et le directeur du développement, Lexi Barta, superviseront le projet au nom du studio.

Billet pour le paradis marquera la cinquième fois que Clooney et Roberts travailleront ensemble après avoir joué ensemble dans les deux premiers épisodes de Steven Soderbergh Océans trilogie, avec ce dernier n’apparaissant pas dans le troisième volet, et le George Clooney-réalisé et co-vedette Confessions d’un esprit dangereux et thriller à la barre de Jodie Foster Monstre d’argent.

Le film sera tourné dans le Queensland, en Australie, grâce à des incitations du gouvernement fédéral australien et de la stratégie d’attraction de la production de Screen Queensland.

