Universal Hip Hop Museum inaugure à Bronx Point avec Nas

Maire Bill de Blasio, légendes du hip-hop Nas, LL Cool J, Fat Joe, le président de l’arrondissement du Bronx Ruben Diaz Jr., le président de l’Assemblée de l’État de New York Carl Heastie, la membre du conseil municipal Diana Ayala, de nombreuses agences municipales et des sommités du hip-hop ont pris part à l’événement révolutionnaire officiel de la première phase de Bronx Point. L’événement a eu lieu le jeudi 20 mai dans la future résidence de Bronx Point au 50 East 150th Street dans le Bronx.

La première phase de Bronx Point fournira 542 unités de logements abordables en permanence dans le quartier Lower Concourse, ainsi qu’environ 2,8 acres d’espace public ouvert. De plus, le projet offrira une gamme de programmes culturels et communautaires, y compris la résidence permanente du Musée du hip-hop universel, un espace pour la petite enfance géré par BronxWorks, et une programmation scientifique en plein air dirigée par le Billion Oyster Project. S9 Architecture a dirigé la conception du projet de 22 étages et l’espace ouvert a été conçu par Marvel Architects en collaboration avec Abel Bainnson Butz. La première phase de Bronx Point devrait être achevée d’ici la fin de 2023.

L’événement a également servi de lancement officiel de la campagne de financement de l’Universal Hip Hop Museum. L’UHHM célébrera et préservera l’histoire de la musique et de la culture rap locales et mondiales passées, présentes et futures, et devrait ouvrir à Bronx Point en 2024. Lors de l’inauguration, le président de l’arrondissement du Bronx, Ruben Diaz Jr., a annoncé qu’il contribuerait 4,2 millions de dollars provenant du budget d’immobilisations de son bureau pour soutenir la campagne de financement du Universal Hip Hop Museum, qui est l’une des plus importantes allocations de financement du mandat du président de l’arrondissement.

“Ce développement combinera deux de mes choses préférées, l’histoire et le hip-hop, amenant le Universal Hip Hop Museum à son emplacement légitime dans le berceau du hip-hop, le Bronx”, a déclaré le président du Bronx Borough Ruben Diaz Jr. “Le hip hop était né dans le Bronx, et l’inclusion du Universal Hip Hop Museum dans le cadre de ce projet aidera à mettre en valeur notre rôle dans la création de ce mouvement culturel mondial pour les générations à venir. C’est pourquoi j’ai été fier d’annoncer que j’apporte 4,2 millions de dollars en fonds d’immobilisations pour aider à faire de ce projet une réalité.

