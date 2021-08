Universal Music Australia va enquêter sur les allégations de toxicité sur le lieu de travail

En juin, Sony Music a fait appel à un conseil externe pour enquêter sur les plaintes pour faute professionnelle et culture au travail déposées par au moins une douzaine d’employés actuels et anciens de sa division australienne. À présent, Universal Music Group Australia enquête officiellement sur les allégations de culture du lieu de travail faites par les membres de son équipe.

Le Sydney Morning Herald a récemment rendu compte de l’enquête d’Universal Music Group, spécifiant que les plaintes correspondantes avaient émergé à la fois via des canaux internes et via un compte de réseau social appelé “Beneath the Glass Ceiling”. Exploité par « des personnes qui souhaitent donner la parole à ceux qui ont été réduits au silence par les injustices qui existent au sein de l’industrie musicale australienne », ce dernier présente des récits anonymes de harcèlement sexuel, de discrimination et de conduite inappropriée prétendument commis par des artistes ainsi que des -ups dans les compagnies de musique et les promoteurs.

Les individus derrière le plafond de verre resteront anonymes, a précisé l’entité, tandis que les allégations d’inconduite publiées excluent les informations personnelles des accusateurs et les noms des professionnels de l’industrie musicale impliqués. Par exemple, une plainte récente (à propos de la « Société C » – apparemment Universal Music Australia) a allégué qu’« il y a eu des dissimulations d’agressions sexuelles, de licenciements illégaux, d’activités illégales, d’abus de fonds d’entreprise, de discrimination envers [the] communauté LGBTQI, [and] blagues racistes et sexistes inappropriées depuis de nombreuses années.

Il convient toutefois de mentionner que l’une des histoires Instagram de Beneath the Glass Ceiling déclare également : « Nous ferons de notre mieux pour vérifier toutes les contributions, mais nous ne pouvons garantir et ne garantissons pas qu’elles sont authentiques, exactes ou complètes, ni ne nous acceptons la responsabilité des opinions exprimées.

Quoi qu’il en soit, une image incluse dans le message cité ci-dessus indique que « XXX XXX, le président de XXX XXX n’est pas différent de XXX XXX… Il a permis aux hommes de prospérer dans l’entreprise pendant près de deux décennies. »

Pour référence, le président d’UMG Australie, George Ash, a signé en tant que directeur général de la division en 2001, et le PDG de Sony Music Australie, Denis Handlin, s’est retiré de la société après plus d’un demi-siècle à la suite des allégations d’inconduite initialement constatées. Gardant ces points à l’esprit, ainsi que la plainte interne susmentionnée – “au sujet d’un incident historique de mauvais comportement”, selon le Sydney Morning Herald – Ash a adressé la question dans un e-mail au personnel le vendredi 30 juillet, selon la même source.

«En tant que dirigeant de cette entreprise, j’assume l’entière responsabilité de créer une culture de travail respectueuse pour tout le monde», a-t-il écrit en partie. “En ce qui concerne mon propre comportement, il est particulièrement douloureux de réaliser maintenant que ce que j’entendais comme des blagues étaient des commentaires inacceptables qui ont mis certains d’entre vous mal à l’aise.”

Sur ce front, Ash a semblé confirmer dans une déclaration publique qu’une autre plainte sous le plafond de verre faisait référence à une remarque qu’il avait faite en 2020. parlez si elle lui envoyait des nus avant l’appel vidéo zoom », indique la revendication.

« J’ai eu récemment une plainte contre moi-même à propos d’une blague que j’ai faite lors d’une réunion Zoom. C’était insensible, et cela a suivi les processus appropriés et je me suis excusé auprès de tous les membres de l’entreprise qui en ont été touchés », a déclaré Ash.

Par conséquent, Universal Music a embauché l’avocat de Seyfarth Shaw, Darren Perry, pour enquêter sur la culture du lieu de travail d’UMG Australia, et les membres du personnel lors d’une réunion la semaine dernière ont été encouragés à faire part de leurs questions ou préoccupations.