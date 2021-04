Universal Music Group affiche une croissance de ses bénéfices au premier trimestre avant son introduction en bourse en 2021

Universal Music Group (UMG) a enregistré une augmentation de plus de 2% de ses revenus d’une année à l’autre au cours des trois premiers mois de 2021, ainsi qu’une augmentation de 9,4% «à taux de change et périmètre constants».

Le conglomérat français Vivendi – qui se prépare à rendre public Universal Music Group – a révélé aujourd’hui ces caractéristiques de performance remarquables, ainsi que d’autres, dans sa ventilation des résultats du premier trimestre 2021. Vivendi lui-même a réalisé une hausse de 5% de son chiffre d’affaires en glissement annuel «à taux de change et périmètre constants», selon l’analyse, ainsi que 0,8% de croissance réelle des bénéfices.

Cette hausse des revenus à l’échelle de l’entreprise était «principalement» attribuable à une forte performance d’UMG, indique le texte, et s’est produite malgré les baisses dues à la pandémie dans d’autres divisions. Le label Big Three a généré environ 2,17 milliards de dollars (1,81 milliard d’euros) en janvier, février et mars 2021, en hausse de 9,4% à taux de change constant et de 2,2% sur une base réelle.

Ce chiffre d’affaires était le plus élevé de tous les pôles de Vivendi – tout comme le pourcentage d’augmentation, à l’exception des gains dans le groupe d’édition Editis relativement petit et dans la catégorie «nouvelles initiatives». Et pour référence supplémentaire, UMG a enregistré une croissance des bénéfices de 3,8% sur un an tout au long de 2020, principalement en raison de la diffusion à deux chiffres et de la publication.

Il en était de même au premier trimestre 2021, sauf que le chiffre d’affaires d’Universal Music Publishing Group s’est amélioré de 6,9% à taux de change et périmètre constants, contre une hausse de 10,8% à taux de change constant pour les revenus de la musique enregistrée, alimentée principalement par une hausse de 19,6% des abonnements et du streaming.

Comme on pouvait s’y attendre, compte tenu de la pause continue sur les concerts et les festivals de musique, UMG a réalisé 10% de moins (à taux de change constant) à partir de la marchandise et des «autres» sources au premier trimestre 2021 qu’au premier trimestre 2020 – bien que les ventes physiques aient bondi de 14,8% d’une année sur l’autre, en raison de « meilleures nouveautés et ventes par catalogue », selon Vivendi.

Le rapport note également qu’Universal Music Group s’est vanté de la première place du classement mondial de Spotify pendant 12 des 13 semaines du premier trimestre 2021, avec à la fois le «permis de conduire» d’Olivia Rodrigo et les «Peaches» de Justin Bieber. En outre, le principal label – que le directeur financier de Spotify a reconnu l’année dernière était «disposé à se pencher en quelque sorte plus agressivement» sur des initiatives promotionnelles – s’est vanté des trois meilleures chansons du classement mondial pendant six semaines consécutives.

Il convient de noter sur ce dernier front que Bad Bunny a marqué les plus grands débuts de Spotify en 2020 avec son effort YHLQMDLG – bien qu’après avoir participé à une campagne promotionnelle payante – et a continué à générer les flux les plus mondiaux de tous les artistes de l’année. La semaine dernière, le site Web de Ticketmaster s’est effondré alors qu’une multitude de fans se sont précipités pour acheter des billets pour la tournée 2022 de 27 ans.

Universal Music Group se prépare à commencer à rouvrir ses bureaux à la mi-septembre, selon Hits Daily Double, et la société a continué à faire des jeux de haut niveau avant l’introduction en bourse susmentionnée.

Il convient de souligner à cet égard que 99,98% des actionnaires de Vivendi ont approuvé fin mars un plan permettant aux dirigeants de verser des dividendes – des actions UMG, en l’occurrence alors que la société «est parvenue à un accord sur cinq ans, 3 milliards d’euros [$3.6 billion] ligne de financement avec quatre grandes banques »à peu près au même moment.

Dans un mois, lors d’une assemblée générale annuelle, Vivendi demandera à ses investisseurs «de prendre position sur le projet de distribution exceptionnelle en nature sous forme d’actions UMG». L’achèvement de cette distribution, les relais de messages, devrait arriver à l’automne de cette année – plus tôt que prévu.

Il y a un peu plus de deux semaines, UMG a officiellement lancé Universal Arabic Music, environ trois semaines après avoir signé un accord de licence renforcé avec Boomplay, le premier service de streaming musical en Afrique.