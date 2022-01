Universal Music Group annonce des promotions stratégiques dans la division Global Classics & Jazz

Universal Music Group a annoncé une série de promotions stratégiques au sein de l’équipe de direction au sein de sa division Global Classics & Jazz. Ces nominations reflètent l’engagement continu de la société envers la croissance et fourniront des ressources ciblées pour accélérer la transformation de ses activités internationales et de ses labels de musique classique et jazz leaders sur le marché.

Au cours des deux dernières années, les artistes de Global Classics & Jazz d’Universal Music Group ont attiré l’attention du monde entier, notamment le livestream record d’Andrea Bocelli au Duomo de Milan et les 11 nominations aux Grammy Awards de Jon Batiste. L’équipe Global Classics & Jazz a travaillé en étroite collaboration avec ses labels partenaires pour s’appuyer sur leur succès pour atteindre une large portée internationale. L’écoute de jazz et de musique classique a considérablement augmenté pendant la pandémie, les fans nouveaux et de longue date explorant les genres.

La division Global Classics & Jazz d’Universal Music Group travaille avec les labels de musique classique et jazz leaders du marché et emblématiques de l’entreprise, notamment Deutsche Grammophon, Decca, Blue Note, ECM, Verve/Decca US et Mercury KX, et s’engage à développer le profil international de leur artistes et labels de premier plan.

« Ces nouvelles nominations représentent l’évolution constante de notre activité internationale »

« Ces nouvelles nominations représentent l’évolution constante de nos activités internationales », a déclaré Sam Jackson, vice-président exécutif, Global Classics & Jazz. « Cette équipe exceptionnelle soutiendra l’expansion et la diversification dans les domaines clés du marketing international, des communications, de la stratégie des artistes et de l’analyse d’audience. Concentrés sur la réalisation des diverses ambitions créatives de nos artistes, ils travailleront avec nos labels et partenaires, offrant leur expertise mondiale et leur vision inégalée.

« Ces changements marquent la dernière étape de notre mission d’offrir un service de premier ordre à nos incroyables artistes »

Dickon Stainer, président et chef de la direction de Global Classics & Jazz a ajouté : « Ces changements marquent la dernière étape de notre mission de fournir le meilleur service de leur catégorie à nos incroyables artistes et à ces genres de musique qui ont une importance culturelle mondiale et sont d’une grande importance. grande importance pour nous chez UMG.

Liz Chew, basée à Londres, assume un nouveau rôle en tant que directrice principale, Priorités mondiales – Marketing, après avoir passé deux ans en tant que directrice, Marketing international. Chew a rejoint Universal Music Group en 2011 après EMI Classics et a réalisé des campagnes marketing très réussies pour Andrea Bocelli, y compris son album numéro un Si et Ludovico Einaudi’s Cinema, avec des partitions de ses films primés aux Oscars et aux BAFTA. Chew a organisé des campagnes internationales pour des artistes superstars comme Ennio Morricone, Luciano Pavarotti, Cecilia Bartoli et Ólafur Arnalds. Elle dirigera une équipe couvrant Londres et Berlin, créant des campagnes mondiales pour un large éventail de projets de grande envergure à travers la liste Global Classics & Jazz d’Universal Music Group, ainsi que soutenir les artistes nouveaux, émergents et en développement.

Rachel Tregenza élargit son rôle pour devenir directrice principale, Priorités mondiales – Communications et stratégie artistique, après deux ans à la tête des relations publiques de la division et à la conception de campagnes internationales d’albums pour des artistes classiques et de jazz, notamment Max Richter, Lang Lang, Sheku et Isata Kanneh-Mason. , Víkingur Ólafsson et Gregory Porter. Elle a également travaillé aux côtés de Chew sur l’événement Music For Hope de Bocelli, qui est devenu l’une des plus grandes performances musicales en direct de tous les temps, avec trois millions de téléspectateurs simultanés.

Tregenza a rejoint la division Global Classics & Jazz d’Universal Music Group après cinq ans chez Decca où elle a travaillé sur de nombreuses campagnes médiatiques clés. Elle se concentrera sur de nouveaux publics pour le classique et le jazz, pilotant la stratégie des artistes tout en travaillant avec des collègues du label, des artistes et UMG Global Communications.

George Irwin est promu au poste nouvellement créé de Audience & Analytics Manager, relevant de Paul Moseley, SVP, Content & Data. Il informera et élèvera les campagnes numériques mondiales.

Alors que les genres classique et jazz continuent de croître, l’accent reste mis sur l’expansion des opportunités créatives. L’accent mis simultanément sur l’engagement des auditeurs actuels tout en attirant de nouveaux fans dans le monde entier reste au cœur de la division Global Classics & Jazz d’Universal Music Group, garantissant que des artistes remarquables et leur musique sont partagés avec la base d’auditeurs la plus large possible.

